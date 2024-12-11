Всього лише 8 колективів зберігають за собою шанси підняти трофей шанхайського "Мейджора". Усе, що треба знати про стадію плей-оф, розповідає 24 Канал.

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Регламент стадії та учасники

До кінця турніру, включно з гранд-фіналом, команди гратимуть матчі у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог). Всього на геймерів очікує 7 поєдинків – 4 чвертьфінали, 2 півфінали та гранд-фінал, запланований на 15 грудня.

Розпочнеться ж плей-оф 12 грудня о 8:00 за київським часом поєдинками The MongolZ – MOUZ та G2 – HEROIC.

Після цього, вже об 11:00, шанувальників кіберспорту чекатимуть наступні дві пари команд: Spirit – Liquid і Vitality – Faze.

Сітка плей-оф / Фото з HLTV

Шанси команд

Після сенсаційного вильоту NAVI з турніру фаворитами "Мейджора" по праву вважаються Vitality, яким більшість експертів пророкує перемогу.

Якщо ж не вони здіймуть над головами кубок, то, найімовірніше, що це будуть "самураї" – G2.

Однак не слід скидати з рахунку команду-відкриття турніру – The MongolZ. Монгольські парубки перебувають у феноменальній формі та, здається, готові перемагати будь-яких опонентів.

Так чи інакше, боротьба в плей-оф обіцяє бути дуже запеклою.

Передбачити переможця можна власноруч

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Акція триватиме до гранд-фіналу "Мейджора" – 15 грудня 2024 року. Детальніше про її умови можна дізнатися за посиланням.

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