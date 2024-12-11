Всего лишь 8 коллективов сохраняют за собой шансы поднять трофей шанхайского "Мейджора". Все, что нужно знать о стадии плей-офф, рассказывает 24 Канал.

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Регламент стадии и участники

До конца турнира, включая гранд-финал, команды будут играть матчи в формате BO3 (3 карты до 2 побед). Всего на геймеров ожидает 7 поединков – 4 четвертьфинала, 2 полуфинала и гранд-финал, запланированный на 15 декабря.

Начнется же плей-офф 12 декабря в 8:00 по киевскому времени поединками The MongolZ – MOUZ и G2 – HEROIC.

После этого, уже в 11:00, поклонников киберспорта будут ждать следующие две пары команд: Spirit – Liquid и Vitality – Faze.

Сетка плей-офф / Фото с HLTV

Шансы команд

После сенсационного вылета NAVI из турнира фаворитами "Мейджора" по праву считаются Vitality, которым большинство экспертов пророчит победу.

Если же не они поднимут над головами кубок, то, вероятнее всего, что это будут "самураи" – G2.

Однако не следует сбрасывать со счетов команду-открытие турнира – The MongolZ. Монгольские парни находятся в феноменальной форме и, кажется, готовы побеждать любых оппонентов.

Так или иначе, борьба в плей-офф обещает быть очень ожесточенной.

Предсказать победителя можно собственноручно

Попробовать самостоятельно предсказать победителей каждой пары и турнира в целом можно вместе с Favbet и их акцией "Поцель в 1 000 000 ₴".

Активность сочетает в себе привычные ставки на матч и механику "pick'em". За каждые 200 гривен с удачной ставки участникам начисляется 1 балл, а за каждую правильно угаданную команду-победительницу матча – 1 множитель.

Кроме того, счастливчики, которые правильно предскажут триумфаторов "Мейджора", получат в свою копилку еще 5 множителей.

Затем эти значения перемножают между собой и вносят в рейтинговую таблицу, лучшие прогнозисты из которой разделят призовой фонд в размере 1 000 000 электронных денежных заменителей.

Акция продлится до гранд-финала "Мейджора" – 15 декабря 2024 года. Подробнее о ее условиях можно узнать по ссылке.

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