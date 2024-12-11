Гранд-фінал все ближче: 8 найкращих команд з CS 2 зіграють у плей-оф шанхайського "Мейджора"
Плей-оф Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2 обіцяє бути насиченим на круті матчі та цікаві події та подарує вболівальникам кіберспорту пару гранд-фіналістів.
Всього лише 8 колективів зберігають за собою шанси підняти трофей шанхайського "Мейджора". Усе, що треба знати про стадію плей-оф, розповідає 24 Канал.
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Регламент стадії та учасники
До кінця турніру, включно з гранд-фіналом, команди гратимуть матчі у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог). Всього на геймерів очікує 7 поєдинків – 4 чвертьфінали, 2 півфінали та гранд-фінал, запланований на 15 грудня.
Розпочнеться ж плей-оф 12 грудня о 8:00 за київським часом поєдинками The MongolZ – MOUZ та G2 – HEROIC.
Після цього, вже об 11:00, шанувальників кіберспорту чекатимуть наступні дві пари команд: Spirit – Liquid і Vitality – Faze.
Сітка плей-оф / Фото з HLTV
Шанси команд
Після сенсаційного вильоту NAVI з турніру фаворитами "Мейджора" по праву вважаються Vitality, яким більшість експертів пророкує перемогу.
Якщо ж не вони здіймуть над головами кубок, то, найімовірніше, що це будуть "самураї" – G2.
Однак не слід скидати з рахунку команду-відкриття турніру – The MongolZ. Монгольські парубки перебувають у феноменальній формі та, здається, готові перемагати будь-яких опонентів.
Так чи інакше, боротьба в плей-оф обіцяє бути дуже запеклою.
Передбачити переможця можна власноруч
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Окрім того, щасливчики, що правильно передбачать тріумфаторів "Мейджора", отримають у свою скарбничку ще 5 множників.
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Акція триватиме до гранд-фіналу "Мейджора" – 15 грудня 2024 року. Детальніше про її умови можна дізнатися за посиланням.
Цікаві факти
- Perfect World Shanghai Major 2024 є 21-м "Мейджором" в історії Counter-Strike та першим, що проходить в Азії.
- Один з учасників плей-оф з команди MOUZ – Джиммі "Jimpphat" Сало, отримував VAC-бан за чіти у віці 11 років (зараз йому 18).
- Найдосвідченіші гравці у стадії – Фін "Karrigan" Андерсен з Faze та Ден "apEX" Мадесклер з Team Vitality. Для них обох це 19-й "Мейджор" у кар'єрі.
- У плей-оф не зіграє жоден колектив, який був на найпершому "Мейджорі" з Counter-Strike. NAVI, Complexity та fnatic вже вилетіли з турніру.