Як стверджує Tecno, гарнітура AR Pocket Vision "покращує взаємодію з пристроєм і дарує новий ігровий досвід". AR-гарнітура Pocket Vision оснащена 0,71-дюймовим Micro-OLED-дисплеєм, що імітує еквівалент екрана з діагоналлю 215 дюймів на відстані 6 метрів.

Дивіться також Новий мод для Elder Scrolls V: Skyrim додає в гру один вкрай важливий елемент

Характеристики Pocket Go

Гарнітура також має шестиосьовий гіроскоп з ШІ-алгоритмом, який відстежує рухи голови та вібрацію для повного занурення в ігровий процес.

Крім того, Pocket Vision має діоптрійне налаштування до 600 градусів для регулювання різкості зображення залежно від гостроти зору користувача.

Ігрова консоль на 30 відсотків легша і на 50 відсотків менша порівняно з іншими ігровими консолями.

Це перший подібний гаджет в ігровому сегменті, який забезпечує високі показники FPS в іграх класу ААА.

Консоль оснащена 8-ядерним 16-потоковим процесором AMD Ryzen 7 8840HS з частотою до 5,1 ГГц.

Для відведення тепла від компонентів застосовується вентилятор і три спеціальні мідні трубки.

Як джерело живлення використовується змінний акумулятор.



Tecno Pocket Go / Фото Tecno



Tecno Pocket Go / Фото Tecno



Tecno Pocket Go / Фото Tecno

Pocket Go також містить універсальну систему управління Tecno Smart Box, яка дає змогу контролювати не тільки ігровий процес, а й інші розумні пристрої в екосистемі.

Примітно, що Pocket Go може добре працювати з ПК Tecno Mega Mini T1 з ОС Windows, а також зі смартфонами Tecno. Однак компанія не уточнила, чи буде Pocket Go також сумісний з іншими телефонами на базі Android або iOS.

Вартість Pocket Go, а також терміни випуску пристрою поки невідомі.