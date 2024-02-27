Как утверждает Tecno, гарнитура AR Pocket Vision "улучшает взаимодействие с устройством и дарит новый игровой опыт". AR-гарнитура Pocket Vision оснащена 0,71-дюймовым Micro-OLED-дисплеем, имитирующим эквивалент экрана с диагональю 215 дюймов на расстоянии 6 метров.

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Характеристики Pocket Go

Гарнитура также имеет шестиосевой гироскоп с ИИ-алгоритмом, который отслеживает движения головы и вибрацию для полного погружения в игровой процесс.

Кроме того, Pocket Vision имеет диоптрийную настройку до 600 градусов для регулировки резкости изображения в зависимости от остроты зрения пользователя.

Игровая консоль на 30 процентов легче и на 50 процентов меньше по сравнению с другими игровыми консолями.

Это первый подобный гаджет в игровом сегменте, который обеспечивает высокие показатели FPS в играх класса ААА.

Консоль оснащена 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 8840HS с частотой до 5,1 ГГц.

Для отвода тепла от компонентов применяется вентилятор и три специальные медные трубки.

В качестве источника питания используется сменный аккумулятор.



Tecno Pocket Go / Фото Tecno



Tecno Pocket Go / Фото Tecno



Tecno Pocket Go / Фото Tecno

Pocket Go также содержит универсальную систему управления Tecno Smart Box, которая позволяет контролировать не только игровой процесс, но и другие умные устройства в экосистеме.

Примечательно, что Pocket Go может хорошо работать с ПК Tecno Mega Mini T1 с ОС Windows, а также со смартфонами Tecno. Однако компания не уточнила, будет ли Pocket Go также совместим с другими телефонами на базе Android или iOS.

Стоимость Pocket Go, а также сроки выпуска устройства пока неизвестны.