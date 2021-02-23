Лічені дні залишилися до релізу довгоочікуваного 2 сезону в Call of Duty: Black Ops Cold War, що принесе гравцям чимало нового контенту, який, до того ж можна буде спробувати абсолютно безкоштовно протягом цілого тижня. Деталі – у матеріалі.

Видавництво Activision підтвердило чутки про найбільш очікувану деталь майбутнього 2 сезону гри – новий зомбі-режим Outbreak, а також оголосило про проведення "безкоштовного тижня" в шутері Call of Duty: Black Ops Cold War.

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На офіційному YouTube каналі Call of Duty з'явився трейлер нового зомбі-режиму під назвою Outbreak, що виглядає саме таким, про який фанати й мріяли.

Трейлер режиму Outbreak

За словами розробників, Outbreak – це новий досвід для фанатів зомбі, який використовує найкращі риси знакового для серії Black Ops режиму і суттєво покращує його, втілюючи сутички з живими мерцями у набагато більшому масштабі, аніж було до цього. Розробники також обіцяють додати унікальні події, нове озброєння і нових противників.

Новий вид зомбі у силовій броні / зображення callofduty.com

Новий режим розрахований на чотирьох осіб, яким доведеться виконувати особливі завдання в різних локаціях великої мапи (у стилі відкритого світу), що розгорнулася на території віртуальних Уральських гір. Гравцям потрібно буде дослідити відзначені на мапі регіони та допомогти іншим відділам "Реквіему" виконати завдання, а потім успішно покинути зону операції, або пройти через розломи Темного Ефіру, щоб спробувати виконати ще більше завдань. Виживання команди залежить від того чи виконали її учасники одну з п'яти основних місій:

Defend – здобудьте цілісний зразок Темного ефіру, помістіть його в пристрій для вивчення, а потім захистіть цю машину, поки вона опрацьовує дані.

– здобудьте цілісний зразок Темного ефіру, помістіть його в пристрій для вивчення, а потім захистіть цю машину, поки вона опрацьовує дані. Escort – супровід транспортера, що перевозить захоплений екземпляр Темного ефіру до просторового порталу.

– супровід транспортера, що перевозить захоплений екземпляр Темного ефіру до просторового порталу. Retrieve – знайдіть і перенесіть дві каністри Ефіру в безпечну зону та дочекайтеся допоки їх заберуть для вивчення союзники.

– знайдіть і перенесіть дві каністри Ефіру в безпечну зону та дочекайтеся допоки їх заберуть для вивчення союзники. Eliminate – використовуйте GPS-трекер, щоб знаходити важливі цілі (противників) у різних вимірах та знищувати їх.

– використовуйте GPS-трекер, щоб знаходити важливі цілі (противників) у різних вимірах та знищувати їх. Holdout – класика зомбі-режиму, вам потрібно буде захистити певну територію та залишитися в живих, допоки таймер не закінчить відлік.

Захист транспортера під час місії Escort / зображення callofduty.com

Реліз режиму Outbreak запланований на 25 лютого, тоді ж розпочнеться й другий сезон. До того ж з 25 лютого по 4 березня в Call of Duty: Black Ops Cold War пройде "безкоштовний тиждень". В цей час всі охочі користувачі зможуть випробувати змагальний мультиплеєр шутера і зомбі-режим, без необхідності покупки гри, тож не пропустіть подібну можливість.