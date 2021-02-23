Считанные дни остались до релиза долгожданного 2 сезона в Call of Duty: Black Ops Cold War, что принесет игрокам много нового контента, который, к тому же можно будет попробовать совершенно бесплатно в течение целой недели. Детали – в материале.

Издательство Activision подтвердило слухи о самой ожидаемой детали будущего 2 сезона игры – новом зомби-режиме Outbreak, а также объявило о проведении "бесплатной недели" в шутере Call of Duty: Black Ops Cold War.

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На официальном YouTube канале Call of Duty появился трейлер нового зомби-режима под названием Outbreak, что выглядит именно таким, о котором фанаты и мечтали.

Трейлер режима Outbreak

По словам разработчиков, Outbreak – это новый опыт для фанатов зомби, который использует лучшие черты знакового для серии Black Ops режима и существенно улучшает его, воплощая столкновения с живыми мертвецами в гораздо большем масштабе, чем было до этого. Разработчики также обещают добавить уникальные события, новое вооружение и новых противников.

Новый вид зомби в силовой броне / изображение callofduty.com

Новый режим рассчитан на четырех человек, которым придется выполнять особые задания в разных локациях большой карты (в стиле открытого мира), развернувшейся на территории виртуальных Уральских гор. Игрокам нужно будет исследовать отмеченные на карте регионы и помочь другим отделам "Реквиему" выполнить задания, а затем успешно покинуть зону операции, или пройти через разломы Темного Эфира, чтобы попытаться выполнить еще больше задач. Выживание команды зависит от того выполнили ли ее участники одну из пяти основных миссий:

Defend – получите целостный образец Темного эфира, поместите его в устройство для изучения, а затем защитите эту машину, пока она обрабатывает данные.

– получите целостный образец Темного эфира, поместите его в устройство для изучения, а затем защитите эту машину, пока она обрабатывает данные. Escort – сопровождение транспортера, перевозящего захваченный экземпляр Темного эфира к пространственному порталу.

– сопровождение транспортера, перевозящего захваченный экземпляр Темного эфира к пространственному порталу. Retrieve – найдите и перенесите две канистры Эфира в безопасную зону и дождитесь пока их заберут для изучения союзники.

– найдите и перенесите две канистры Эфира в безопасную зону и дождитесь пока их заберут для изучения союзники. Eliminate – используйте GPS-трекер, чтобы находить важные цели (противников) в разных измерениях и уничтожать их.

– используйте GPS-трекер, чтобы находить важные цели (противников) в разных измерениях и уничтожать их. Holdout – классика зомби-режима, вам нужно будет защитить определенную территорию и остаться в живых, пока таймер не закончит отсчет.

Защита транспортера во время миссии Escort / изображение callofduty.com

Релиз режима Outbreak запланирован на 25 февраля, тогда же начнется и второй сезон. К тому же с 25 февраля по 4 марта в Call of Duty: Black Ops Cold War пройдет "бесплатная неделя". В это время все желающие пользователи смогут испытать соревновательный мультиплеер шутера и зомби-режим, без необходимости покупки игры, поэтому не пропустите подобную возможность.