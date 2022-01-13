Похмура історія, живий світ і плавання: розробник Days Gone розповів про скасовний сиквел

Геймдиректор Days Gone розповів про задуми, які Sony Bend хотіла реалізувати в сиквелі. Він відзначив, що друга частина повинна була розвинути та доповнити ідеї оригіналу.

Тиждень тому геймдиректор Days Gone Джефф Росс прокоментував інформацію Sony про продажі гри Ghost of Tsushima. Він написав, що їхня відеогра продалася не меншим тиражем, щоправда, в її випадку такі цифри були не успіхом, а розчаруванням.

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Зрозуміло, що його інформація спровокувала чимало дискусій в мережі, а найцікавіше, що Джефф Росс на цьому зупинятися не став. Річ у тім, що він вирішив ще й поспілкуватися з журналістами порталу USA Today на тему скасованого сиквелу Days Gone.

Розробник розповів, що друга частина мала розвинути та доповнити ідеї оригіналу. Мовляв, відеогра створювалася з нуля, а тому вони встигли реалізувати лише мінімум своїх задумів. Зрозуміло, що паралельно з цим автори планували усунути й всі недоліки першої частини. Наприклад, розробники збиралися відмовитися від стелсу та відповідних місій.

Days Gone / Фото з крамниці Steam

Джефф відзначив, що друга частина мала стати прямим продовженням першої, тобто розвитком історії Дікона та його дружини Сари. А однією з найголовніших тем сиквелу могло стати туманне майбутнє людей в постапокаліптичному світі. Сама ж історія повинна була бути похмурою та напруженою, в дусі оригінальної відеогри.

Автори планували додати одразу кілька нових механік, наприклад, геймдиректор згадав про плавання, яке вони змушені були вирізати з оригіналу. А відкритий світ та поведінку тварин розробники хотіли зробити реалістичнішими: вовки мали регулярно виходити на полювання, а ведмеді часто приходили б на смітники за їжею. Також Джефф зазначив, що мотоцикл мав залишитися, а тему технологій та ґаджетів вони планували розвинути.

Days Gone / Фото з крамниці Steam

Наостанок відзначимо, що розробку сиквелу могли скасувати через низькі оцінки на агрегаторі рецензій Metacritic, хоча точної інформації з цього питання немає. Також додамо, що Джефф Росс вже не працює в Sony Bend. Зараз студія займається розробкою абсолютно нової відеогри з відкритим світом.

Трейлер відеогри Days Gone: відео