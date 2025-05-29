Гра про покемонів Pokemon Legends Z-A з'явиться на Nintendo Switch 2

Компанія The Pokemon Company разом із японською студією Game Freak оголосили точну дату виходу амбітної рольової гри Pokemon Legends Z-A. Інформація з’явилася на офіційному сайті франшизи.

Гру вперше представили ще в лютому як проєкт для "консолей сімейства Nintendo Switch", і раніше її реліз очікувався ближче до кінця 2025 року, нагадує 24 Канал. У квітні ж було підтверджено, що гра вийде також і для Nintendo Switch 2.

Дивіться також Nintendo Switch 2 вже потрапила до геймерів, але пограти на ній поки неможливо

Тепер стало відомо, що Pokemon Legends Z-A з’явиться у продажу 16 жовтня цього року. Вона буде доступна як для Nintendo Switch, так і для оновленої Switch 2. Цифрові попередні замовлення стартують 5 червня.

Користувачі, які придбають гру для звичайної Switch – у цифровому чи фізичному форматі – зможуть за доплату перейти на версію для Switch 2. Західні ЗМІ пишуть, що таке оновлення коштуватиме 10 доларів.

Очікується, що версія для Nintendo Switch 2 отримає покращену графіку й продуктивність порівняно з оригінальною Switch-редакцією.

Сюжет Pokemon Legends Z-A розгортається в знайомому фанатам місті Луміос, яке розташоване в регіоні Калос – саме його було представлено в іграх шостого покоління. Гравці зможуть ловити покемонів просто в межах міста, для цього передбачено спеціальні "дикі зони".

Гра запропонує бої в реальному часі з ухиленнями від атак – це вперше в основній серії, яка раніше спиралася виключно на покрокову бойову систему. Також у проекті повернеться механіка мегаеволюцій.

Нагадаємо, що на Nintendo Switch 2 також з'явиться Cyberpunk 2077. CD Project працює над проєктом і вже поділилася геймплеєм на портативній консолі.