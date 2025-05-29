Игру впервые представили еще в феврале как проект для "консолей семейства Nintendo Switch", и ранее ее релиз ожидался ближе к концу 2025 года, напоминает 24 Канал. В апреле же было подтверждено, что игра выйдет также и для Nintendo Switch 2.

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Теперь стало известно, что Pokemon Legends Z-A появится в продаже 16 октября этого года. Она будет доступна как для Nintendo Switch, так и для обновленной Switch 2. Цифровые предварительные заказы стартуют 5 июня.

Пользователи, которые приобретут игру для обычной Switch – в цифровом или физическом формате – смогут за доплату перейти на версию для Switch 2. Западные СМИ пишут, что такое обновление будет стоить 10 долларов.

Ожидается, что версия для Nintendo Switch 2 получит улучшенную графику и производительность по сравнению с оригинальной Switch-редакцией.

Сюжет Pokemon Legends Z-A разворачивается в знакомом фанатам городе Лумиос, который расположен в регионе Калос – именно он был представлен в играх шестого поколения. Игроки смогут ловить покемонов просто в черте города, для этого предусмотрены специальные "дикие зоны".

Игра предложит бои в реальном времени с уклонениями от атак – это впервые в основной серии, которая ранее опиралась исключительно на пошаговую боевую систему. Также в проекте вернется механика мегаэволюций.

Напомним, что на Nintendo Switch 2 также появится Cyberpunk 2077. CD Project работает над проектом и уже поделилась геймплеем на портативной консоли.