Rockstar вийшла з офіційним коментарем та підтвердила, що суттєво змінила класичну концепцію розшуку для майбутньої гри, інформує Vice.

Нова система Heat та відсутність ворогів на мінікарті

Зливи ігрового процесу GTA 6 вже розкрили чимало змін у роботі системи поліції, а нещодавно розробники офіційно їх підтвердили та розповіли ще кілька нових деталей.

Зокрема, поліцейські та вороги більше не з'являються на мінікарті у вигляді червоних цяток. Тепер гравці мусять використовувати спеціальну здібність Focus, щоб помічати патрульних крізь стіни та визначати загрози.

Злочини більше не "спавнять" копів миттєво – правоохоронці реагують лише після того, як свідки викличуть поліцію, спрацює сигналізація під час пограбування або увімкнеться автоматичний трекер викраденого авто.

Система розшуку в GTA 6 вимагає, щоб хтось став свідком злочину, або щоб спрацювала сигналізація, яка сповістить правоохоронців,

– прокоментував співкерівник студії Rockstar North Роб Нельсон.

Як і повідомлялося, у новій частині франшизи розробники повернули класичну систему з шести зірок замість п'яти, які були у попередній грі. Разом із зірками діє нова система Heat, яка відображає на екрані до шести спеціальних іконок.

Ці індикатори показують, якими саме даними володіє поліція про Джейсона та Люсію: від записів камер спостереження до опису зачіски, одягу, зброї та автомобіля втечі.

Значення самих зірок розшуку також зазнало змін:

суцільні білі зірки означають, що правоохоронці бачать гравця напряму;

білі зірки означають, що правоохоронці бачать гравця напряму; миготливі білі показують, що зоровий контакт втрачено;

білі показують, що зоровий контакт втрачено; порожні зірки означають наявність заяви про злочин без опису підозрюваного;

зірки означають наявність заяви про злочин без опису підозрюваного; червоні зірки показують, що втікачі вирвалися з поля зору, але залишаються у зоні активного пошуку, а на максимальному рівні розшуку патрулі прочісують увесь Вайс-Сіті.

Для скидання хвоста гравці можуть знищувати записи відеоспостереження, змінювати одяг, ховати зброю або міняти транспортний засіб. Якщо Джейсон і Люсія розділяться під час втечі, це може одразу зняти цілу зірку розшуку.

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Копи також утворюють периметр навколо пограбованих магазинів на випадок повернення злочинців.

У багажниках патрульних машин зберігаються дробовики, автоматичні гвинтівки та бронежилети для випадків, що потребують особливого підходу.

До того ж тепер викрасти службове авто копів для втечі буде не найкращим рішенням, оскільки кожна поліцейська машина має трекер.

Отож, втеча від стражів закону у GTA 6 стане справжнім квестом та змусить гравців детально планувати кожну протиправну операцію.