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9 вересня, 14:04
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Копи в GTA 6 пам'ятають усе – розробники розкрили революційну систему розшуку

Максим Задворський

Студія Rockstar Games розкрила довгоочікувані деталі про нову систему поліції у GTA 6 . Розробники суттєво ускладнили життя віртуальним злочинцям, зробивши копів набагато розумнішими.

Rockstar вийшла з офіційним коментарем та підтвердила, що суттєво змінила класичну концепцію розшуку для майбутньої гри, інформує Vice.

Нова система Heat та відсутність ворогів на мінікарті 

Зливи ігрового процесу GTA 6 вже розкрили чимало змін у роботі системи поліції, а нещодавно розробники офіційно їх підтвердили та розповіли ще кілька нових деталей.

Зокрема, поліцейські та вороги більше не з'являються на мінікарті у вигляді червоних цяток. Тепер гравці мусять використовувати спеціальну здібність Focus, щоб помічати патрульних крізь стіни та визначати загрози. 

Злочини більше не "спавнять" копів миттєво – правоохоронці реагують лише після того, як свідки викличуть поліцію, спрацює сигналізація під час пограбування або увімкнеться автоматичний трекер викраденого авто. 

Система розшуку в GTA 6 вимагає, щоб хтось став свідком злочину, або щоб спрацювала сигналізація, яка сповістить правоохоронців, 
– прокоментував співкерівник студії Rockstar North Роб Нельсон.

Як і повідомлялося, у новій частині франшизи розробники повернули класичну систему з шести зірок замість п'яти, які були у попередній грі. Разом із зірками діє нова система Heat, яка відображає на екрані до шести спеціальних іконок. 

Ці індикатори показують, якими саме даними володіє поліція про Джейсона та Люсію: від записів камер спостереження до опису зачіски, одягу, зброї та автомобіля втечі

Значення самих зірок розшуку також зазнало змін:

  • суцільні білі зірки означають, що правоохоронці бачать гравця напряму;
  • миготливі білі показують, що зоровий контакт втрачено;
  • порожні зірки означають наявність заяви про злочин без опису підозрюваного;
  • червоні зірки показують, що втікачі вирвалися з поля зору, але залишаються у зоні активного пошуку, а на максимальному рівні розшуку патрулі прочісують увесь Вайс-Сіті. 

Для скидання хвоста гравці можуть знищувати записи відеоспостереження, змінювати одяг, ховати зброю або міняти транспортний засіб. Якщо Джейсон і Люсія розділяться під час втечі, це може одразу зняти цілу зірку розшуку.

Розширений погляд на гру: дивіться відео

Копи також утворюють периметр навколо пограбованих магазинів на випадок повернення злочинців. 

У багажниках патрульних машин зберігаються дробовики, автоматичні гвинтівки та бронежилети для випадків, що потребують особливого підходу. 

До того ж тепер викрасти службове авто копів для втечі буде не найкращим рішенням, оскільки кожна поліцейська машина має трекер.

Отож, втеча від стражів закону у GTA 6 стане справжнім квестом та змусить гравців детально планувати кожну протиправну операцію.

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