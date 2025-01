Ремастер культової стратегії досягнув нового рекорду продажів

Британський видавець і розробник Firefly Studios поділився радісною новиною про черговий успіх ремастера культової середньовічної стратегії Stronghold. Покращена версія гри — Stronghold: Definitive Edition — вийшла 7 листопада 2023 року на ПК (Steam) і вже за перші три дні продалася накладом понад 100 тисяч копій у всьому світі.

Згідно з офіційним повідомленням Firefly Studios, за 14 місяців після релізу загальні продажі гри зросли у п’ять разів і досягли 500 тисяч одиниць, повідомляє 24 Канал.

Ми раді повідомити, що продали понад 500 000 копій Stronghold: Definitive Edition. Нам дуже приємно, що гра вам так сподобалася. Бажаємо, щоб гарні часи для Firefly Studios тривали якомога довше,

— зазначили розробники.

Що нового у Stronghold: Definitive Edition

Ремастер пропонує гравцям дві класичні кампанії та одну нову — історичну серію "Path of Castles". Також додано мультиплеєрний режим, оновлену графіку, підтримку Steam Workshop і повну російську локалізацію.

Після релізу Stronghold: Definitive Edition отримала низку патчів із виправленнями й покращеннями, а також два платні доповнення — Swine's Bay і Valley of the Wolf. Гра має рейтинг 86% у Steam на основі понад 7 тисяч відгуків із позначкою "дуже схвальні". Однак доповнення були оцінені гравцями дещо стриманіше: 81% для Swine's Bay і лише 53% для Valley of the Wolf.