Ремастер культовой стратегии достиг нового рекорда продаж

Британский издатель и разработчик Firefly Studios поделился радостной новостью об очередном успехе ремастера культовой средневековой стратегии Stronghold. Улучшенная версия игры - Stronghold: Definitive Edition - вышла 7 ноября 2023 года на ПК (Steam) и уже за первые три дня продалась тиражом более 100 тысяч копий во всем мире.

Согласно официальному сообщению Firefly Studios, за 14 месяцев после релиза общие продажи игры выросли в пять раз и достигли 500 тысяч единиц, сообщает 24 Канал.

Мы рады сообщить, что продали более 500 000 копий Stronghold: Definitive Edition. Нам очень приятно, что игра вам так понравилась. Желаем, чтобы хорошие времена для Firefly Studios продолжались как можно дольше,

- отметили разработчики.

Что нового в Stronghold: Definitive Edition

Ремастер предлагает игрокам две классические кампании и одну новую - историческую серию "Path of Castles". Также добавлен мультиплеерный режим, обновленную графику, поддержку Steam Workshop и полную русскую локализацию.

После релиза Stronghold: Definitive Edition получила ряд патчей с исправлениями и улучшениями, а также два платных дополнения - Swine's Bay і Valley of the Wolf. Игра имеет рейтинг 86% в Steam на основе более 7 тысяч отзывов с пометкой "очень положительные". Однако дополнения были оценены игроками несколько сдержаннее: 81% для Swine's Bay и лишь 53% для Valley of the Wolf.