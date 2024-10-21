Весь процес був задокументований у серії постів на його акаунті в соціальних мережах X (раніше Twitter).

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На відміну від багатьох фанатських проєктів, які покладаються на програмну емуляцію або виготовлені на основі мікро-ПК, творіння Redherring32 – це справжня оригінальна консоль Xbox, переконфігурована в портативний пристрій.

Таке без сумніву вражаюче досягнення вимагало просунутих апаратних навичок, включаючи роботу з материнською платою Xbox та спеціальними друкованими платами. Пристрій моддера навіть нагадує те, як міг би виглядати портативний Xbox, якби Microsoft його створила сьогодні.

Портативний Xbox має 9-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 480p, чіткий цифровий відео- та аудіовихід, зарядний порт USB-C потужністю 100 Вт, а також триває робота над додаванням бездротових можливостей Wi-Fi 6 для Xbox Live.

Джерелом живлення пристрою є літій-іонна батарея, хоча її точна ємність не розголошується. Дизайн також містить всі стандартні елементи керування Xbox, що робить його зручним і простим у використанні.



Портативний Xbox всередині / Фото Redherring32

За словами моддера, проєкт зайняв понад чотири місяці, протягом яких йому довелося урізати оригінальну материнську плату Xbox і створити кілька нестандартних друкованих плат.

Мені довелося детально вивчити можливості обрізки материнської плати Xbox з нуля, що зайняло у понад чотири місяці. Ніхто ніколи не пробував цього раніше,

– поділився Redherring32.

У проекті було задіяно 12 друкованих плат, розроблених Redherring32 власноруч.

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Цікаво, що глава Xbox, Філ Спенсер, натякав на можливість створення портативного Xbox протягом багатьох років. Лише в червні минулого року Спенсер похвалив такі портативні консолі, як Steam Deck та ROG Ally. Хоча Microsoft ще не випустила таку консоль, амбітний проєкт Redherring32 дає уявлення про те, якою вона могла би бути.