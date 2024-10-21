Весь процесс был задокументирован в серии постов на его аккаунте в социальных сетях X (ранее Twitter).

Смотрите также Microsoft удалила пробную подписку на Xbox Game Pass за 1 доллар: в чем хитрость компании

В отличие от многих фанатских проектов, которые полагаются на программную эмуляцию или изготовлены на основе микро-ПК, творение Redherring32 – это настоящая оригинальная консоль Xbox, переконфигурированная в портативное устройство.

Такое без сомнения впечатляющее достижение требовало продвинутых аппаратных навыков, включая работу с материнской платой Xbox и специальными печатными платами. Устройство моддера даже напоминает то, как мог бы выглядеть портативный Xbox, если бы Microsoft его создала сегодня.

Портативный Xbox имеет 9-дюймовый дисплей с разрешением 480p, четкий цифровой видео- и аудиовыход, зарядный порт USB-C мощностью 100 Вт, а также продолжается работа над добавлением беспроводных возможностей Wi-Fi 6 для Xbox Live.

Источником питания устройства является литий-ионная батарея, хотя ее точная емкость не разглашается. Дизайн также содержит все стандартные элементы управления Xbox, что делает его удобным и простым в использовании.



Портативный Xbox внутри / Фото Redherring32

По словам моддера, проект занял более четырех месяцев, в течение которых ему пришлось урезать оригинальную материнскую плату Xbox и создать несколько нестандартных печатных плат.

Мне пришлось детально изучить возможности обрезки материнской платы Xbox с нуля, что заняло более четырех месяцев. Никто никогда не пробовал этого раньше,

– поделился Redherring32.

В проекте было задействовано 12 печатных плат, разработанных Redherring32 собственноручно.

Смотрите также Пушистое ультранасилие: обзор игры Squirrel with a Gun, которая вышла на консолях

Интересно, что глава Xbox, Фил Спенсер, намекал на возможность создания портативного Xbox в течение многих лет. Только в июне прошлого года Спенсер похвалил такие портативные консоли, как Steam Deck и ROG Ally. Хотя Microsoft еще не выпустила такую консоль, амбициозный проект Redherring32 дает представление о том, какой она могла бы быть.