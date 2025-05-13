На виставці CES 2025 на початку цього року компанія Zotac вперше продемонструвала свою портативну ігрову консоль Zone, оснащену процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, нагадує 24 Канал.

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Це був один з перших продуктів на базі нових процесорів Strix Point. Проте, навіть через п'ять місяців після презентації консоль так і не надійшла у продаж, і, за останніми даними, чекати на реліз невдовзі не варто.

Zotac підтвердила, що на Computex 2025 знову покаже прототип консолі, але не фінальну версію пристрою. Згідно з офіційною інформацією, новий прототип буде дещо відрізнятися від того, що було представлено на CES, але зміни стосуватимуться лише програмного забезпечення.

Компанія оголосила, що Zone працюватиме на Manjaro Linux – спеціальній версії операційної системи, оптимізованій для портативних консолей. Інтерфейс пристрою поки що не був продемонстрований, як і не було розкрито деталей, чим саме він відрізнятиметься від версії на Windows 11.

Ми також розповімо про портативну приставку Zone та нові міні-ПК серії Zbox. Окрім вже анонсованої Zone, буде представлена покращена модель, оснащена процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 та операційною системою на базі Manjaro Linux,

– заявили у Zotac.

Конкуренція зі SteamOS

Анонс від Zotac відбувся на тлі новин від Valve, яка оголосила про розширення підтримки SteamOS на нові системи. Першим портативним пристроєм, що вийде зі SteamOS за межами Steam Deck, стане Lenovo Legion GO S.

Valve також запустила програму сертифікації під назвою SteamOS Compatible. Ця сертифікація лише підтверджує можливість запуску SteamOS на пристрої, однак не гарантує його продуктивність.

Таким чином, Zotac із Manjaro Linux та Valve зі SteamOS готуються до конкуренції у сфері портативних ігрових консолей, де боротьба за користувача обіцяє стати ще більш запеклою.

А тим часом на eBay продали, ймовірно, найдорожчий Steam Deck в історії. Консоль має відмінності від стандартної моделі, включаючи круглі панелі та сині кнопки, і була в стані з потертостями та подряпинами.