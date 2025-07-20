GTA 6 працюватиме найкраще на PS5 Pro – нові чутки обіцяють унікальну продуктивність

У мережі з'явилася інформація про те, що PlayStation 5 Pro стане ідеальною ігровою платформою для довгоочікуваної GTA 6 та подарує продуктивність, яку ніхто не очікував.

Реліз Grand Theft Auto 6 невпинно наближається і, якщо вірити чуткам, то охочим поринути в нову пригоду Rockstar геймерам слід серйозно замислитися про покупку PS5 Pro, повідомляє 24 Канал з посиланням на Detective Seeds у соцмережі X.

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PS5 Pro "потягне" GTA 6 у 60 FPS?

Згідно з інформацією інсайдера під ніком Detective Seeds, якою той поділився у себе в X, на найсвіжішій консолі від Sony Grand Theft Auto 6 працюватиме зі швидкістю у 60 кадрів на секунду.

За його словами, гра вже досягає показника у 60 FPS на різних графічних налаштуваннях, а інженери PlayStation допомагають Rockstar оптимізувати проєкт перед релізом.

Ця співпраця обумовлена маркетинговою угодою між компаніями, яка окрім іншого виллється в унікальні "набори" PS5 & GTA 6, як це було коли консоль отримала ексклюзивний дизайн, присвячений грі Ghost of Yotei.

Слід зазначити, що Detective Seeds не може похвалитися довгим послужним списком надійних "інсайдів", а цю інформацію він нібито отримав від "інженера PlayStation, який кілька разів у минулому надавав дуже точну та перевірену інформацію".

Отож, все сказане потрібно сприймати з певною часткою скептицизму, особливо з огляду на те, що раніше повідомлялося, нібито величезний світ GTA 6 занадто сильно навантажуватиме процесор консолі Sony, що зробить 60 FPS неможливими навіть на потужній PS5 Pro.

Разом з тим, до релізу GTA 6, який намічений на 26 травня 2026 року, ще купа часу, тож оптимізація гри може дійсно вийти на новий рівень.