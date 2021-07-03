Популярна франшиза від EA, після негативної реакції гравців на Dead Space 3, перебувала в "стані спокою" майже десять років і фанати здавалося б вже змирилися з загибеллю серії. Але місяць тому мережею почали ширитися чутки про те, що нова гра у світі Dead Space активно розробляється в EA's Motive Studio, які відомі гарною роботою над Star Wars: Squadrons.

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Натхненням у роботі над Dead Space для розробників з Motive став успіх нещодавніх ремейків Resident Evil від Capcom. Дані авторитетних інсайдерів, на чолі з Джеффом Граббом, стверджують, що як і Resident Evil 2 Remake, наступний Dead Space використає оригінальну гру як міцну основу, але при цьому буде мати сучасні візуальні ефекти. Також, швидше за все, перша гра серії у ремейку отримає нові механіки ігрового процесу, натхненні іншими частинами франшизи.

Кадр з оригінальної гри / зображення Twitter

Capcom, мабуть, дійсно головна причина, через яку EA узагалі задумалися про повернення своєї серії горорів, адже Resident Evil зараз фактично знаходиться на піку популярності, а це означає, що у геймерів є попит на ігри подібного жанру. Виходить, що своїм успіхом Capcom надали EA простий план, якого ті можуть притримуватися.

Хоча офіційної інформації про те, коли шанувальники можуть очікувати бодай на анонс ремейку Dead Space немає, попередні чутки про гру вказують, що це відбудеться на конференції EA Play Live, що пройде 22 липня. Доказами цих припущень виступають твердження інсайдерів та той факт, що зовсім нещодавно офіційний канал гри на YouTube оновив свою фотографію профілю вперше за довгі роки.

Це може здатися простим збігом обставин, проте фанати франшизи все ж вірять, що "випадковості не випадкові". Отож, все що нам залишається – чекати на конференцію від EA, яка проллє світло на реальний стан справ.