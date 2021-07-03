Популярная франшиза от EA, после негативной реакции игроков на Dead Space 3, находилась в "состоянии покоя" почти десять лет и фанаты казалось бы уже смирились с гибелью серии. Но месяц назад начали распространяться слухи о том, что новая игра в мире Dead Space активно разрабатывается в EA's Motive Studio, известные хорошей работой над Star Wars: Squadrons.

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Вдохновением в работе над Dead Space для разработчиков из Motive стал успех недавних ремейков Resident Evil от Capcom. Данные авторитетных инсайдеров, во главе с Джеффом Граббом, утверждают, что как и Resident Evil 2 Remake, следующий Dead Space использует оригинальную игру как прочную основу, но при этом будет иметь современные визуальные эффекты. Также, скорее всего, первая игра серии в ремейке получит новые механики игрового процесса, вдохновленные другими частями франшизы.

Кадр из оригинальной игры / изображение Twitter

Capcom, видимо, действительно главная причина, по которой EA вообще задумались о возвращении своей серии ужастиков, ведь Resident Evil сейчас фактически находится на пике популярности, а это значит, что у геймеров есть спрос на игры подобного жанра. Получается, что своим успехом Capcom предоставили EA простой план, которого те могут придерживаться.

Хотя официальной информации о том, когда поклонники могут ожидать хотя бы на анонс ремейка Dead Space нет, предыдущие слухи об игре указывают, что это произойдет на конференции EA Play Live, которая пройдет 22 июля. Доказательствами этих предположений выступают утверждения инсайдеров и тот факт, что совсем недавно официальный канал игры на YouTube обновил свою фотографию профиля впервые за долгие годы.

Это может показаться простым стечением обстоятельств, однако фанаты франшизы все же верят, что "случайности не случайны". Итак, все что нам остается – ждать конференцию от EA, которая прольет свет на реальное положение дел.