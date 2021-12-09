Наприкінці жовтня відомий репер Snoop Dogg сказав, що його друг Dr. Dre зараз працює над музикою для гри з серії Grand Theft Auto. Точної назви цієї відеогри він не вказав, хоча й відзначив, що йдеться про проєкт, який ще не вийшов. Тривалий час геймери висували різноманітні припущення, а деякі навіть встигли зв'язати цю інформацію з можливим анонсом GTA VI.

Варто розпочати з того, що Snoop Dogg поділився правдивою інформацією, щоправда, навряд чи вона сподобається геймерам, які готувалися до чогось глобального. Річ у тім, що вчора на сайті Rockstar Games з'явилася інформація про те, що вже 15 грудня відбудеться реліз доповнення з назвою "The Contract" ("Контракт"). А одним з головних героїв цього оновлення має стати вищезгаданий репер Dr. Dre.

За сюжетом, Франклін (головний герой GTA V) заснував свою агенцію з назвою "Ф. Клінтон та партнер", яка допомагає знаменитостям розв'язувати їхні проблеми. А її новим клієнтом став саме цей відомий репер, який втратив свій дорогоцінний телефон. Виконавець відзначив, що на ньому зберігалася дуже важлива інформація та деякі його треки, які ще не встигли вийти.

Саме пошуками його смартфона й потрібно буде займатися гравцям у GTA Online. Розробники відзначили, що під час проходження цього доповнення геймери зможуть побувати в різноманітних місцях, а також зустрітися й з іншими персонажами, які з'являлися в GTA V.

Також вони розповіли, що в грі з'явиться нова зброя (електромагнітний та електрошоковий пістолети), предмети, транспорт, радіостанції, музика та можливість розвивати це агенство. Наостанок варто відзначити, що вже найближчим часом розробники планують детальніше розповісти про це доповнення.

Трейлер доповнення "The Contract" для відеогри GTA Online: відео