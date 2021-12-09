В конце октября известный рэпер Snoop Dogg сказал, что его друг Dr. Dre сейчас работает над музыкой для игры из серии Grand Theft Auto. Точного названия этой видеоигры он не указал, хотя и отметил, что речь идет о еще не вышедшем проекте. Долгое время геймеры выдвигали всевозможные предположения, а некоторые даже успели связать эту информацию с возможным анонсом GTA VI.

Стоит начать с того, что Snoop Dogg поделился правдивой информацией, правда, вряд ли она понравится геймерам, которые готовились к чему-то глобальному. Дело в том, что вчера на сайте Rockstar Games появилась информация о том, что уже 15 декабря состоится релиз дополнения под названием "The Contract" ("Контракт"). А одним из главных героев этого обновления должен стать вышеупомянутый рэпер Dr. Dre.

По сюжету, Франклин (главный герой GTA V) основал свое агентство с названием "Ф. Клинтон и партнер", которое помогает знаменитостям решать их проблемы. А его новым клиентом стал именно этот известный рэпер, потерявший свой драгоценный телефон. Исполнитель отметил, что на нем хранилась очень важная информация и некоторые треки, которые еще не успели выйти.

Именно поисками его смартфона и придется заниматься игрокам в GTA Online. Разработчики отметили, что во время прохождения этого дополнения геймеры смогут побывать в разных местах, а также встретиться и с другими персонажами, появлявшимися в GTA V.

Также они рассказали, что в игре появится новое оружие (электромагнитный и электрошоковый пистолеты), предметы, транспорт, радиостанции, музыка и возможность развивать это агентство. Напоследок стоит отметить, что уже в ближайшее время разработчики планируют подробнее рассказать об этом дополнении.

Трейлер дополнения "The Contract" для видеоигры GTA Online: видео