Нова інформація розкриває структуру та неймовірні масштаби світу GTA 6, що значно перевищує територію попередніх ігор серії, повідомляє 24 Канал.

Географія нового штату

Згідно з опублікованими зображеннями, ігровий світ охоплює весь штат Леоніда, включно з культовим Вайс-Сіті та прилеглими округами.

Структура мапи нагадує побудову Grand Theft Auto 5, проте з набагато більшою деталізацією та різноманітністю ландшафтів. До складу штату увійшли п'ять основних округів: Ламмокс, Келлі, Леонард, Маріана та Вайс-Дейл. Останній, разом із самим Вайс-Сіті, займає величезну площу.

На півдні розкинулися острови Леоніда-Стратс, які є ігровим аналогом Флорида-Кіс, а також острів Далтон, Теквеста-Рітріт та затока Каталан. На півночі гравці знайдуть густі ліси та непрохідні болота, що додає атмосфері гри дикості.

Мапа гри / Скриншот з X

Попри те, що точні розміри в кілометрах поки не назвали, фанати вже порівнюють цю мапу з GTA 5 і масштаби апгрейду вражають.

Порівняння карт / Скриншот з X

Очевидно, що подорож з одного кінця штату в інший забере чимало ігрового часу, особливо враховуючи складну систему доріг та численні точки інтересу, розкидані по всій території.

За масштабним витоком, який також розкрив нові механіки GTA 6, стоїть хакер під ніком Cyberleek, який таким чином протестує проти формату фізичного розповсюдження гри без дисків.

Більше ж офіційних подробиць про гру від самих Rockstar очікують вже 27 серпня 2026 року під час презентації на платформі Netflix.