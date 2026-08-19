У вільному доступі з'явилися ролики, що демонструють шматки геймплею довгоочікуваного продовження відомої серії. Зокрема, на кадрах можна побачити одного з головних героїв, Джейсона, під час виконання побутових справ та розбірок на дорозі, повідомляє 24 Канал.

Що чекає на геймерів у GTA 6?

В одному з епізодів Дюваль ганяє вулицями на авто та спричиняє аварію, врізаючись у фургон служби доставки. Після цього розлючений водій виходить з транспортного засобу та атакує героя з гайковим ключем у руках.

Протагоніст використовує удари в стрибку та старі-добрі кулаки, а потім добиває супротивника його ж зброєю.

Цікаво, що під час цих дій на екрані з'являється іконка диявола, яка, ймовірно, вказує на наявність у грі системи моралі.

Їзда та бійка у GTA 6: дивіться відео

Також витік розкрив зміни в деталізації роботи автомобілів завдяки інтерфейсу. Схоже, що тепер гравцям доведеться стежити за рівнем палива, адже на екрані з'явився відповідний датчик.

Окрім того, відбулося повернення 6 зірок розшуку, який суттєво ускладнили тим, що тепер стражі закону розшукуватимуть героїв не лише за кольором авто, а й за одягом і зачіскою, про що також свідчать відповідні індикатори інтерфейсу.

Правдивими виявилися чутки про нову систему інвентарю, адже у багажнику авто тепер можна побачити меню спорядження та сховище з обмеженою кількістю місць (поки що 0 з 4).

Окрему увагу розробники приділили міні-іграм. У відео показали механіку гри в баскетбол: щоб зробити влучний кидок, гравець має утримувати кнопку, доки кільця на екрані не перекриють одне одного.

Автор зливів погрожує й далі викладати матеріали з гри на знак протесту проти кінця епохи фізичних носіїв з іграми, що вилилося у те, що в коробках з GTA 6 буде лише цифровий код для завантаження гри.

Баскетбол у GTA 6: дивіться відео

Офіційний реліз Grand Theft Auto 6 на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S запланували на 19 листопада 2026 року.