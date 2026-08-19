В открытом доступе появились ролики, демонстрирующие фрагменты геймплея долгожданного продолжения известной серии. В частности, на кадрах можно увидеть одного из главных героев, Джейсона, во время выполнения повседневных дел и дорожных стычек, сообщает 24 Канал.

Что ждет геймеров в GTA 6?

В одном из эпизодов Дюваль мчится по улицам на машине и устраивает аварию, врезавшись в фургон службы доставки. После этого разъяренный водитель выходит из транспортного средства и совершает атаку на героя с гаечным ключом в руках.

Протагонист использует удары в прыжке и старые добрые кулаки, а затем добивает противника его же оружием.

Интересно, что во время этих действий на экране появляется иконка дьявола, которая, вероятно, указывает на наличие в игре системы морали.

Езда и драка в GTA 6: смотрите видео

Также утечка раскрыла изменения в детализации работы автомобилей благодаря интерфейсу. Похоже, что теперь игрокам придется следить за уровнем топлива, ведь на экране появился соответствующий датчик.

Кроме того, вернулась система 6 звезд розыска, которую существенно усложнили тем, что теперь стражи закона будут выслеживать героев не только по цвету машины, но и по одежде и прическе, что также свидетельствует о соответствующих индикаторах интерфейса.

Правдивыми оказались слухи о новой системе инвентаря, ведь в багажнике машины теперь можно увидеть меню снаряжения и хранилище с ограниченным количеством мест (пока что 0 из 4).

Особое внимание разработчики уделили мини-играм. В видео показали механику игры в баскетбол: чтобы сделать точный бросок, игрок должен удерживать кнопку, пока кольца на экране не перекроют друг друга.

Автор утечек угрожает и дальше публиковать материалы из игры в знак протеста против конца эпохи физических носителей с играми, что привело к тому, что в коробках с GTA 6 будет только цифровой код для загрузки игры.

Баскетбол в GTA 6: смотрите видео

Официальный релиз Grand Theft Auto 6 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 19 ноября 2026 года.