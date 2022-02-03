Уже 4 березня відбудеться реліз нової частини в популярній серії Gran Turismo. А тому компанія Sony починає потроху готувати свою аудиторію до такої довгоочікуваної події. Наприклад, сьогодні вночі вона провела презентацію State of Play, яка була повністю присвячена відеогрі Gran Turismo 7.

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Варто відзначити, що розробники досить детально розповіли про свій новий проєкт, а загалом їхня презентація тривала понад 30 хвилин. Вони розпочали з того, що сьома частина має сподобатися не лише шанувальникам серії, а й новачкам.

Відомо, що центральною частиною майбутньої відеогри стане Gran Turismo Cafe – це своєрідний хаб, у якому геймери зможуть відслідковувати прогрес, керувати колекцією авто та отримувати різноманітну інформацію про конкретний транспортний засіб.

Усього ж в Gran Turismo 7 буде понад 400 автомобілів, 34 локації та 90 трас. Розробники вже відзначили, що в майбутньому вони планують за допомогою тематичних доповнень розширити автопарк та збільшити кількість доступних трас.

Автори розповіли, що всі автомобілі можна модернізувати. А загалом для кожного транспортного засобу буде доступно 60 таких покращень, які впливають на характеристики та зовнішній вигляд. Також представники студії Polyphony Digital пообіцяли, що в Gran Turismo 7 з'явиться чимало варіантів для кастомізації авто.

Згадали розробники й про поведінку автомобілів на трасах. Згідно з їхніми даними, на керування будуть впливати навіть метеорологічні параметри, наприклад, температура, тиск чи вологість. Також автори розповіли, що в грі буде динамічна погода та реальне розташування зірок на небі.

З'явиться у Gran Turismo 7 й новий режим, який отримав назву "Музичне ралі". У ньому гравцям потрібно підлаштовувати свою їзду під ритм музики. Також відомо, що в сьомій частині буде окремий режим з підтримкою технології трасування променів.

Наостанок відзначимо, що гра Gran Turismo 7 вийде на PlayStation 5 та PlayStation 4. Також додамо, що базове видання відеогри коштує 2299 гривень.

Презентація State of Play: відео