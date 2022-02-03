Уже 4 марта состоится релиз новой части в популярной серии Gran Turismo. А потому компания Sony начинает понемногу готовить свою аудиторию к такому долгожданному событию. Например, сегодня ночью она провела презентацию State of Play, которая была полностью посвящена видеоигре Gran Turismo 7.

Не пропустите Фантастический онлайн и 99% положительных отзывов: Steam покоряет игра Vampire Survivors

Стоит отметить, что разработчики достаточно подробно рассказали о своем новом проекте, а их презентация длилась более 30 минут. Они начали с того, что седьмая часть должна понравиться не только поклонникам серии, но и новичкам.

Известно, что центральной частью будущей видеоигры станет Gran Turismo Cafe – своеобразный хаб, в котором геймеры смогут отслеживать прогресс, управлять коллекцией авто и получать разнообразную информацию о конкретном транспортном средстве.

Всего же в Gran Turismo 7 будет больше 400 автомобилей, 34 локации и 90 трасс. Разработчики уже отметили, что в будущем они планируют с помощью тематических дополнений расширить автопарк и увеличить количество доступных трасс.

Авторы рассказали, что все автомобили можно модернизировать. А в целом для каждого транспортного средства будет доступно 60 таких улучшений, которые влияют на характеристики и внешний вид. Также представители студии Polyphony Digital пообещали, что в Gran Turismo 7 появится немало вариантов для кастомизации авто.

Упомянули разработчики и о поведении автомобилей на трассах. Согласно их данным, на управление будут влиять даже метеорологические параметры, например, температура, давление или влажность. Также авторы рассказали, что в игре будет динамичная погода и реальное расположение звезд на небе.

Появится в Gran Turismo 7 и новый режим, который получил название "Музыкальное ралли". В нем игрокам нужно подстраивать свою езду под ритм музыки. Также известно, что в седьмой части будет отдельный режим с поддержкой технологии трассировки лучей.

Напоследок отметим, что игра Gran Turismo 7 выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 4. Также добавим, что базовое издание видеоигры стоит 2299 гривен.

Презентация State of Play: видео