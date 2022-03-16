Компанії та студії, які працюють в індустрії відеоігор, продовжують висловлювати свою підтримку українцям. Цього разу до їх числа вирішили приєднатися й розробники відеоігор з Bandai Namco.

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Bandai Namco підтримала Україну

Відповідну заяву її представники опублікували у своєму офіційному твітері. Вони вказали, що перерахують 100 мільйонів японських єн у благодійну організацію з назвою "Save the Children", яка допомагає українським дітям, що постраждали від російської військової агресії. Відзначимо, що за нинішнім курсом це приблизно 850 тисяч американських доларів.

Також представники компанії Bandai Namco дуже сподіваються на те, що вже найближчим часом війна завершиться, а всі люди, які від неї постраждали, повернуться до "мирних днів".

Повний текст заяви / Фото з твітера Bandai Namco US

Нагадаємо, що Bandai Namco – це японський розробник відеоігор, який працює у цій сфері вже 40 років. Цій компанії належать такі відомі франшизи: Tekken, Dark Souls, Pac-Man, Ace Combat, SoulCalibur, а також гра Elden Ring, яка вийшла нещодавно.