Компании и студии, работающие в индустрии видеоигр, продолжают выражать свою поддержку украинцам. На этот раз к их числу решили присоединиться и разработчики видеоигр из Bandai Namco.

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Bandai Namco поддержала Украину

Соответствующее заявление ее представители обнародовали в своем официальном твиттере. Они указали, что перечислят 100 миллионов японских иен в благотворительную организацию с названием "Save the Children", которая помогает украинским детям, пострадавшим от российской военной агрессии. Отметим, что по нынешнему курсу это около 850 тысяч американских долларов.

Также представители компании Bandai Namco очень надеются на то, что уже в ближайшее время война завершится, а все пострадавшие от нее люди вернутся к "мирным дням".

Полный текст заявления / Фото с твиттера Bandai Namco US

Напомним, что Bandai Namco – это японский разработчик видеоигр, работающий в этой сфере уже 40 лет. Этой компании принадлежат такие известные франшизы: Tekken, Dark Souls, Pac-Man, Ace Combat, SoulCalibur, а также недавно вышедшая игра Elden Ring.