Компании по всему миру продолжают осуждать российскую военную агрессию, а в стороне не стоят и представители видеоигровой индустрии. На этот раз отреагировать решили и разработчики из белорусской студии Wargaming, правда, из-за их новой инициативы пострадали не только российские геймеры.

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Разработчики World of Tanks убрали две карты

Итак, в субботу на официальном сайте видеоигры World of Tanks вышло небольшое заявление. В ней говорилось о том, что разработчики удалили карты "Харьков" и "Минск" из случайных и тренировочных боев, а также из режима "Топография" и турнирных игр. Соответствующее заявление появилось еще и в соцсетях разработчиков.

Представители Wargaming нигде не указали, почему приняли столь внезапное решение. Правда, все сознательные геймеры и так все поняли. В Харькове сейчас идут реальные боевые действия, а войска российского фюрера сражаются там не с нашей армией, а с мирными людьми. С Минском все немного сложнее, но очень вероятно, что разработчики просто приравняли Беларусь к участнику этой войны.

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