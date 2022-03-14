Компанії з усього світу продовжують засуджувати російську військову агресію, а осторонь не стоять й представники відеоігрової індустрії. Цього разу відреагувати вирішили й розробники з білоруської студії Wargaming, щоправда, через їхню нову ініціативу постраждали не лише російські геймери.

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Розробники World of Tanks прибрали дві мапи

Отже, в суботу на офіційному сайті відеогри World of Tanks вийшла невелика заява. У ній йшлося про те, що розробники видалили мапи "Харків" і "Мінськ" з випадкових та тренувальних боїв, а також з режиму "Топографія" та турнірних ігор. Додамо, що відповідна заява з'явилася ще й в соцмережах розробників.

Представники Wargaming ніде не вказали, чому прийняли таке раптове рішення. Щоправда, всі свідомі геймери й так все зрозуміли. У Харкові зараз йдуть реальні бойові дії, а війська російського фюрера воюють там не з нашою армією, а з мирними людьми. З Мінськом все трохи складніше, але дуже ймовірно, що розробники просто прирівняли Білорусь до учасника цієї війни.

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