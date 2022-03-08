На тлі російської агресії все більше статусних та відомих компаній відмовляються співпрацювати з місцевими гравцями. Цього разу до їх числа вирішили приєднатися й організатори кіберспортивних турнірів з Quake.

До теми ESL та BLAST припиняють співпрацю з російськими кіберспортивними організаціями

І позмагатися в Quake вже також не можна

Відповідну заяву його представники опублікували у своєму твітері. Відзначимо, що офіційна професійна ліга Quake організовує та координує майже всі кіберспортивні події, які пов'язані з цією дисципліною.

Організатори турнірів написали, що згідно з політикою Міністерства фінансів США, вони вирішили відсторонити на невизначений термін всіх кіберспортсменів, які представляють Росію та Білорусь. Йдеться про змагання з серії Quake Pro League та Quake Challengers.

Щоправда, найголовніше в цій ситуації те, що вони повністю заблокували таких гравців. Тобто російські та білоруські кіберспортсмени тепер не можуть змагатися навіть під нейтральним прапором чи емблемою.

Повний текст заяви / Фото з твітера Quake Champions

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