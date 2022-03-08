На фоне российской агрессии все большее количество статусных и известных компаний отказываются сотрудничать с местными игроками. На этот раз к их числу решили присоединиться и организаторы киберспортивных турниров по Quake.

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И посоревноваться в Quake уже также нельзя

Соответствующее заявление его представители обнародовали в своем твиттере. Отметим, что официальная профессиональная лига Quake организует и координирует почти все киберспортивные события, связанные с этой дисциплиной.

Организаторы турниров написали, что согласно политике Министерства финансов США, они решили отстранить на неопределенный срок всех киберспортсменов, представляющих Россию и Беларусь. Речь идет о соревнованиях из серии Quake Pro League и Quake Challengers.

Правда, самое главное в этой ситуации то, что они полностью заблокировали таких игроков. То есть российские и белорусские киберспортсмены теперь не могут соревноваться даже под нейтральным флагом или эмблемой.

Полный текст заявления / Фото с твиттера Quake Champions

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