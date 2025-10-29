Анонімні скарги працівників Electronic Arts свідчать про те, що компанія змушує співробітників використовувати штучний інтелект у кодуванні, концепт-арті та інших етапах розробки, інформує 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Цікаво Творці Call of Duty: Black Ops 6 знову намагаються відволікти гравців від Battlefield 6

Ігрову індустрію очікує "повстання машин"?

Кілька неназваних співробітників EA знайшли сміливість поскаржитися пресі на вимогу керівництва збільшити використання ШІ у виробничих процесах компанії.

Як стверджують джерела Business Insider, ШІ, зокрема внутрішній чат-бот компанії під назвою ReefGPT, впроваджуються "майже повсюдно".

Згідно з інформацією, штучний інтелект вже використовують для генерації коду, який потому все одно доводиться "чистити" людині.

На додачу, розробникам з більш творчими спеціальностями, як от левел-дизайнерам, доручили навчити чат-бот азам своєї роботи, через що працівники побоюються автоматизації процесів та ймовірних скорочень.

Ці нововведення можна назвати цілком очікуваними, з огляду на те, що генеральний директор EA Ендрю Вілсон доволі самовіддано захищає ШІ ще з 2023 року, стверджуючи, що нові технології лише "розширять можливості наших команд", повідомляє Gamerant.

До того ж нещодавно відома студія Krafton стала першою, хто офіційно оголосив про надання пріоритету використання ШІ в роботі.

Схоже, великих змін не уникнути й лише час покаже, як це вплине на ігрову індустрію.