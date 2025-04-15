Конкурс косплеїв на The International 2025 підготував приємний призовий фонд
- Конкурс косплеїв на The International 2025 матиме призовий фонд 18 500 євро. Змагання пройдуть у чотирьох номінаціях.
- Офлайн-відбір відбудеться 11 вересня у Гамбурзі, де оберуть десять фіналістів, які виступатимуть на сцені TI14.
- Переможців визначатимуть у категоріях: "Найкращий виступ", "Найкраще технічне виконання", "Видатна трансформація", "Вибір журі".
Організатори The International 2025 оголосили деталі конкурсу косплею. Учасники змагатимуться за солідний призовий фонд, а переможців визначать у чотирьох номінаціях.
Можна добре заробити
Конкурс косплею на The International 2025 отримає вагомий призовий фонд – 18 500 євро. Взяти участь у конкурсі може будь-хто, але організатори залишають за собою право відмовити у допуску тим, чия робота не відповідає встановленим вимогам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.
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- Забороняються костюми з оголенням, піротехнікою, рідинами, лазерами, небезпечною зброєю, котра може поранити, а також будь-якими іншими елементами, які можуть загрожувати глядачам або учасникам.
- Окрім того, костюми мають відповідати технічним параметрам: не перевищувати дозволену висоту та ширину, а також дозволяти учаснику самостійно пересуватися сценою без сторонньої допомоги.
Офлайн-відбір серед акредитованих косплеєрів Dota 2 відбудеться 11 вересня поблизу місця проведення турніру в німецькому Гамбурзі. Після цього суддівська колегія обере десять фіналістів, які потраплять до шорт-листа й вийдуть на сцену The International 2025, також відомого як TI14.
Зрештою, чотири переможці будуть визначені в таких категоріях:
- "Найкращий виступ";
- "Найкраще технічне виконання";
- "Видатна трансформація";
- "Вибір журі".
Сам турнір триватиме з 4 по 14 вересня та проходитиме у два етапи, зокрема за новим п'ятираундовим швейцарським етапом, який розпочнеться 4 вересня, у четвер, і триватиме до 7 вересня 2025 року.
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