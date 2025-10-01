Ігровий гігант Electronic Arts, відомий такими хітами, як серія The Sims та Battlefield, укладає рекордну угоду, яка переведе компанію у приватну власність. Це викликало серйозне занепокоєння серед гравців, а особливо у спільноти The Sims. Фанати побоюються, що майбутнє їхньої улюбленої франшизи опинилося під загрозою через нових, досить консервативних інвесторів.

Чому угода лякає гравців?

Ігрову індустрію сколихнула новина про продаж Electronic Arts консорціуму приватних інвесторів за колосальні 55 мільярдів доларів. Ця угода стала безпрецедентною для геймінгу і встановила новий рекорд. Новими власниками компанії стануть група інвесторів на чолі з Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії, компанія Silver Lake, а також Affinity Partners, яка належить Джареду Кушнеру, зятю Дональда Трампа. Очікується, що угоду буде завершено в першому кварталі 2027 фінансового року, але шанувальники The Sims ховають улюблену гру вже зараз, пише 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Хоча керівництво EA заявляє про нові можливості для розвитку, ігрова спільнота реагує на новину з тривогою. Однією з головних причин для занепокоєння є фінансова структура угоди. Для її реалізації буде залучено 20 мільярдів боргових зобов'язань, які новим власникам доведеться швидко виплачувати.

Гравці побоюються, що для покриття боргів компанія вдасться до агресивних методів економії та до посилення монетизації:

Це може означати збільшення кількості мікротранзакцій у майбутніх іграх та доповненнях, зокрема в довгоочікуваному проєкті Project Rene, який досі помилково вважається наступним поколінням The Sims, хоча вже є спростування цих припущень.

Крім того, існує ризик скорочення бюджетів та встановлення жорсткіших термінів для розробників, що може негативно вплинути на якість контенту.

та для розробників, що може негативно вплинути на якість контенту. Ще одне серйозне побоювання пов'язане з можливими масовими звільненнями . Компанія вже проводила скорочення раніше, звільнивши сотні співробітників та закривши деякі проєкти, що не виправдали очікувань видавця. Нові власники можуть вдатися до ще більш "агресивного скорочення витрат", щоб оптимізувати бізнес. Хоча EA запевнила своїх співробітників, що "негайних змін" у їхній роботі не буде, багато хто вважає слово "негайних" ключовим, очікуючи скорочень у майбутньому. Це також вплине на якість контенту й швидкість його розробки.

Окреме занепокоєння викликає потенційне широке впровадження штучного інтелекту. Існують припущення, що нові власники зроблять ставку на ШІ для зменшення операційних витрат. Це може призвести до заміни художників, сценаристів і навіть акторів озвучування на генеративні технології, що загрожує творчій складовій ігор.

Але найбільше фанатів непокоїть зовсім інше.

The Sims може змінитися назавжди під впливом саудитів і поглядів Трампа?

Для спільноти The Sims, яка цінує гру за її інклюзивність та свободу самовираження, продаж компанії консервативним інвесторам із Саудівської Аравії є особливо тривожним сигналом. Багато гравців уже висловлюють побоювання щодо можливої цензури та відходу від прогресивних цінностей, які роками були частиною франшизи.

Вони вважають, що будь-які спроби обмежити інклюзивність відштовхнуть величезну базу гравців і стануть для інвесторів недалекоглядним кроком. Деякі фанати настільки песимістично налаштовані, що вже почали прощатися з улюбленою франшизою, не вірячи в її світле майбутнє.

Що думають гравці?

У соцмережах і на профільних ресурсах по The Sims, таких як SimsCommunity, можна знайти сотні повідомлень від користувачів. Вони звикли, що гра пропонує надзвичайно гнучкі налаштування персонажів, зокрема змішування типово жіночих і типово чоловічих рис, дає можливість заводити стосунки й одружуватись із персонажами своєї статі, має в своїх наборах предмети в кольорах веселки та інше.

Що ж, це була весела поїздка всім. Таке відчуття, ніби "Титанік" йде на дно. Якщо злиття відбудеться у 2027 році, я сподіваюся, що ми отримаємо хороші речі у 2026 році, але, швидше за все, все суперечливе буде піддано цензурі,

– написала коментаторка на ім'я Кетлін.

І це дійсно може стати, адже все вищеперераховане є ворожим для культури Саудівської Аравії, де гомосексуальність є незаконною та карається смертною карою (хоча, за офіційними даними, після 2002 року жодної страти за це проведено не було) та оточення Дональда Трампа, погляди якого не потребують нагадувань і коментарів. Варто також зазначити, що у 2018 році, згідно з інформацією Amnesty International, Агентство державної безпеки Саудівської Аравії опублікувало офіційне оголошення, у якому зарахувало фемінізм та атеїзм до "екстремістських ідей".

Що ж, на цьому The Sims для мене закінчилися. Вони ніколи не витягнуть з мене ні копійки,

– заявив інший коментатор з ніком АНМ.

Дехто також поспішив заявити, що переходить до гри InZoi, корейського аналога The Sims, який поки що не вийшов з раннього доступу. Інші ж нагадують, що "всі гроші, які ви вкладаєте в DLC Sims, підуть компаніям, які підтримують і фінансують" насильство над ЛГБТК та жінками. "The Sims тепер належить консервативним компаніям, всі гроші, які ви вкладаєте в гру, 100% йдуть до рук цих людей", – написав користувач Едсон.

Також можна знайти заклики вдаватися до піратства щодо Sims 4, щоб не платити гроші новим власникам.

Серед українських гравців також є чимало різних думок. Здебільшого вони іронічні й намагаються висміяти ситуацію. Наприклад, у коментарях до публікації про покупку Electronic Arts можна знайти жарти про те, що в грі з'явиться нова професія "Терорист", або що покупка компанії насправді відбулась через те, що хтось стомився чекати на Sims 5. А хтось навіть закликає швидше "качати всі моди на секс, поки [вони] є".

Існує й протилежна думка. Нечисленні користувачі переконані, що нічого не зміниться, адже нові інвестори в першу чергу зацікавлені в прибутку, щоб швидше закрити борг у 20 мільярдів доларів, тому такі масштабні зміни, що можуть відлякати користувачів, не будуть впроваджені.

Так це чи ні, ми зможемо дізнатися не раніше 2027 року.