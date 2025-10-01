Игровой гигант Electronic Arts, известный такими хитами, как серия The Sims и Battlefield, заключает рекордную сделку, которая переведет компанию в частную собственность. Это вызвало серьезное беспокойство среди игроков, а особенно у сообщества The Sims. Фанаты опасаются, что будущее их любимой франшизы оказалось под угрозой из-за новых, достаточно консервативных инвесторов.

Почему сделка пугает игроков?

Игровую индустрию всколыхнула новость о продаже Electronic Arts консорциуму частных инвесторов за колоссальные 55 миллиардов долларов. Эта сделка стала беспрецедентной для гейминга и установила новый рекорд. Новыми владельцами компании станут группа инвесторов во главе с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, компания Silver Lake, а также Affinity Partners, которая принадлежит Джареду Кушнеру, зятю Дональда Трампа. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2027 финансового года, но поклонники The Sims прячут любимую игру уже сейчас, пишет 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Хотя руководство EA заявляет о новых возможностях для развития, игровое сообщество реагирует на новость с тревогой. Одной из главных причин для беспокойства является финансовая структура сделки. Для ее реализации будет привлечено 20 миллиардов долговых обязательств, которые новым владельцам придется быстро выплачивать.

Игроки опасаются, что для покрытия долгов компания прибегнет к агрессивным методам экономии и к усилению монетизации:

Кроме того, существует риск сокращения бюджетов и установления более жестких сроков для разработчиков, что может негативно повлиять на качество контента.

Еще одно серьезное опасение связано с возможными массовыми увольнениями . Компания уже проводила сокращения ранее, уволив сотни сотрудников и закрыв некоторые проекты, не оправдавшие ожиданий издателя. Новые владельцы могут прибегнуть к еще более "агрессивному сокращению расходов", чтобы оптимизировать бизнес. Хотя EA заверила своих сотрудников, что "немедленных изменений" в их работе не будет, многие считают слово "немедленных" ключевым, ожидая сокращений в будущем. Это также повлияет на качество контента и скорость его разработки.

Отдельное беспокойство вызывает потенциальное широкое внедрение искусственного интеллекта. Существуют предположения, что новые владельцы сделают ставку на ИИ для уменьшения операционных расходов. Это может привести к замене художников, сценаристов и даже актеров озвучивания на генеративные технологии, что угрожает творческой составляющей игр.

Но больше всего фанатов беспокоит совсем другое.

The Sims может измениться навсегда под влиянием саудитов и взглядов Трампа?

Для сообщества The Sims, которое ценит игру за ее инклюзивность и свободу самовыражения, продажа компании консервативным инвесторам из Саудовской Аравии является особенно тревожным сигналом. Многие игроки уже выражают опасения относительно возможной цензуры и отхода от прогрессивных ценностей, которые годами были частью франшизы.

Они считают, что любые попытки ограничить инклюзивность оттолкнут огромную базу игроков и станут для инвесторов недальновидным шагом. Некоторые фанаты настолько пессимистично настроены, что уже начали прощаться с любимой франшизой, не веря в ее светлое будущее.

Что думают игроки?

В соцсетях и на профильных ресурсах по The Sims, таких как SimsCommunity, можно найти сотни сообщений от пользователей. Они привыкли, что игра предлагает чрезвычайно гибкие настройки персонажей, в частности смешивание типично женских и типично мужских черт, дает возможность заводить отношения и жениться с персонажами своего пола, имеет в своих наборах предметы в цветах радуги и прочее.

Что ж, это была веселая поездка всем. Такое ощущение, будто "Титаник" идет на дно. Если слияние произойдет в 2027 году, я надеюсь, что мы получим хорошие вещи в 2026 году, но, скорее всего, все противоречивое будет подвергнуто цензуре,

– написала комментатор по имени Кэтлин.

И это действительно может стать, ведь все вышеперечисленное является враждебным для культуры Саудовской Аравии, где гомосексуальность является незаконной и карается смертной казнью (хотя, по официальным данным, после 2002 года ни одной казни за это проведено не было) и окружения Дональда Трампа, взгляды которого не нуждаются в напоминаниях и комментариях. Стоит также отметить, что в 2018 году, согласно информации Amnesty International, Агентство государственной безопасности Саудовской Аравии опубликовало официальное объявление, в котором отнесло феминизм и атеизм к "экстремистским идеям".

Что ж, на этом The Sims для меня закончились. Они никогда не вытянут из меня ни копейки,

– заявил другой комментатор с ником АНМ.

Кое-кто также поспешил заявить, что переходит к игре InZoi, корейскому аналогу The Sims, который пока не вышел из раннего доступа. Другие же напоминают, что "все деньги, которые вы вкладываете в DLC Sims, пойдут компаниям, которые поддерживают и финансируют" насилие над ЛГБТК и женщинами. "The Sims теперь принадлежит консервативным компаниям, все деньги, которые вы вкладываете в игру, 100% идут в руки этих людей", – написал пользователь Эдсон.

Также можно найти призывы прибегать к пиратству в отношении Sims 4, чтобы не платить деньги новым владельцам.

Среди украинских игроков также есть немало разных мнений. В основном они ироничны и пытаются высмеять ситуацию. Например, в комментариях к публикации о покупке Electronic Arts можно найти шутки о том, что в игре появится новая профессия "Террорист", или что покупка компании на самом деле состоялась из-за того, что кто-то устал ждать Sims 5. А кто-то даже призывает скорее "качать все моды на секс, пока [они] есть".

Существует и противоположное мнение. Немногочисленные пользователи убеждены, что ничего не изменится, ведь новые инвесторы в первую очередь заинтересованы в прибыли, чтобы быстрее закрыть долг в 20 миллиардов долларов, поэтому такие масштабные изменения, которые могут отпугнуть пользователей, не будут внедрены.

Так это или нет, мы сможем узнать не раньше 2027 года.