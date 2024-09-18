EA каже, що The Sims 5 ніколи не існувало, а Project Rene – це дещо зовсім інше

Electronic Arts заявила, що довгоочікувана гра The Sims 5 ніколи не була в розробці. Компанія натомість досі зосереджується на розвитку четвертої частини, якій наступного року виповнюється дванадцять. Але ми стільки разів бачили таємничий Project Rene! Що ж це було насправді, якщо не наступна частина улюбленої франшизи?

Що таке Project Rene і де цей проєкт зараз

Кілька місяців тому з'явилися чутки, що Project Rene було скасовано. Тепер цю інформацію повністю спростували на сторінках видання Variety. Згідно з найновішими даними, Project Rene буде окремим багатокористувацьким проєктом у всесвіті The Sims, над ним продовжують працювати, пише Wccftech.

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Electronic Arts підтвердила, що не планує випускати наступника The Sims 4, яка наразі є найтривалішою частиною в історії франшизи – перша гра вийшла 25 років тому. Підтверджено, що The Sims 4 продовжить отримувати безкоштовні оновлення та платні розширення.

Окрім того, що The Sims 4 продовжить отримувати контент, EA підтвердила, що команда Sims працює над новим проєктом, який включатиме багатокористувацький режим, а також співпрацює з деякими творцями Sims, щоб вони могли продавати свій власний внутрішньоігровий контент через магазин EA, подібно до того, як це було зроблено в The Sims 3.

Розробники кажуть, що основною причиною, чому вони вирішили не робити The Sims 5, є величезне занепокоєння тим, що гравцям доведеться "починати все спочатку" після десятирічного ігрового процесу в The Sims 4. У світі налічується понад 80 мільйонів гравців з дуже активною спільнотою в соціальних мережах.

Що буде далі

Нещодавно EA оголосила в блозі, що в грі будуть випущені деякі значні виправлення, про які постійно просили фанати. Вони також випускають "захоплююче оновлення базової гри" перед майбутнім розширенням у жовтні, про яке вони повільно оприлюднюють інформацію.

У цьому дописі в блозі вони розповіли про доповнення "Життя і смерть", з яким гравці зможуть вперше ознайомитися 3 жовтня, перед тим, як воно вийде на Геловін. Поки що, схоже, воно зосереджується на таро та, можливо, нових професіях і навичках.

Але команда не розкриває, коли фанати Sims дізнаються більше про невловимий Project Rene, над яким працюють протягом багатьох років. Це не перша спроба EA створити багатокористувацьку гру Sims. Наприклад, The Sims Online була запущена у 2002 році, а у 2008 році гра була повністю закрита, що було розцінено як невдалий експеримент.