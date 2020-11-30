У PS Store розпочався масштабний розпродаж: знижки на відеоігри до 90%
У онлайн-магазині PS Store розпочався розпродаж відеоігор для PlayStation 4. За зниженою ціною можна придбати чималу кількість ігор.
Новий масштабний розпродаж вже стартував в онлайн-магазині PlayStation. Різноманітні ігри та доповнення для консолі PS4 можна придбати зі знижками до 90%.
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У фірмовій крамниці PlayStation відеоігри за зниженою ціною можна буде придбати до 23 грудня. Зі знижками можна купити чималу кількість цікавих проєктів, а також колекційні видання різноманітних відеоігор.
Зі знижками у PS Store можна придбати такі відеоігри:
- Metro Exodus Gold Edition – 491 гривня (-65%)
- God of War Digital Deluxe Edition – 534 гривні (-29%)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 772 гривні (-65%)
- Control – 482 гривні (-40%)
- Uncharted: The Nathan Drake Collection – 267 гривень (-50%)
- Death Stranding – 534 гривні (-68%)
- Resident Evil 2 Deluxe Edition – 433 гривні (-60%)
- Wolfenstein II: The New Colossus – 380 гривень (-60%)
- Dark Souls III Deluxe Edition – 374 гривні (-75%)
- Borderlands Legendary Collection – 448 гривень (-60%)
- Deus Ex: Mankind Divided – 224 гривні (-85%)
- The Wolf Among Us – 84 гривні (-75%)
- Dead by Daylight: Special Edition – 321 гривня (-60%)
- RAGE 2 – 448 гривень (-70%)
- MediEvil – 374 гривні (-50%)
- Far Cry New Dawn Deluxe Edition – 387 гривень (-72%)
- Tropico 6 El Prez Edition – 701 гривня (-50%)
- Zombie Army Trilogy – 108 гривень (-90%)
- Assassin's Creed Odyssey – 419 гривень (-72%)
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition – 751 гривня (-70%)
Metro Exodus Gold Edition у крамниці PS Store можна придбати зі знижкою у 65% / світлина з порталу Metro Exodus
PlayStation StoreЦифровий онлайн-магазин, який доступний для користувачів різноманітних консолей від Sony. У PS Store можна як придбати ігри, так і завантажити безкоштовно. У магазині доступний великий вибір різноманітного контенту.
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