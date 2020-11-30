У онлайн-магазині PS Store розпочався розпродаж відеоігор для PlayStation 4. За зниженою ціною можна придбати чималу кількість ігор.

Новий масштабний розпродаж вже стартував в онлайн-магазині PlayStation. Різноманітні ігри та доповнення для консолі PS4 можна придбати зі знижками до 90%.

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У фірмовій крамниці PlayStation відеоігри за зниженою ціною можна буде придбати до 23 грудня. Зі знижками можна купити чималу кількість цікавих проєктів, а також колекційні видання різноманітних відеоігор.

Зі знижками у PS Store можна придбати такі відеоігри:

Metro Exodus Gold Edition – 491 гривня (-65%)

God of War Digital Deluxe Edition – 534 гривні (-29%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 772 гривні (-65%)

Control – 482 гривні (-40%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 267 гривень (-50%)

Death Stranding – 534 гривні (-68%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition – 433 гривні (-60%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 380 гривень (-60%)

Dark Souls III Deluxe Edition – 374 гривні (-75%)

Borderlands Legendary Collection – 448 гривень (-60%)

Deus Ex: Mankind Divided – 224 гривні (-85%)

The Wolf Among Us – 84 гривні (-75%)

Dead by Daylight: Special Edition – 321 гривня (-60%)

RAGE 2 – 448 гривень (-70%)

MediEvil – 374 гривні (-50%)

Far Cry New Dawn Deluxe Edition – 387 гривень (-72%)

Tropico 6 El Prez Edition – 701 гривня (-50%)

Zombie Army Trilogy – 108 гривень (-90%)

Assassin's Creed Odyssey – 419 гривень (-72%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition – 751 гривня (-70%)

Metro Exodus Gold Edition у крамниці PS Store можна придбати зі знижкою у 65% / світлина з порталу Metro Exodus