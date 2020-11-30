В онлайн-магазине PS Store началась распродажа видеоигр для PlayStation 4. По сниженной цене можно приобрести большое количество игр.

Новая масштабная распродажа уже стартовала в онлайн-магазине PlayStation. Различные игры и дополнения для консоли PS4 можно приобрести со скидками до 90%.

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В фирменном магазине PlayStation видеоигры по сниженной цене можно будет приобрести до 23 декабря. Со скидками можно купить большое количество интересных проектов, а также коллекционные издания различных видеоигр.

Со скидками в PS Store можно приобрести такие видеоигры:

Metro Exodus Gold Edition – 491 гривна (-65%)

God of War Digital Deluxe Edition – 534 гривны (-29%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 772 гривны (-65%)

Control – 482 гривны (-40%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 267 гривен (-50%)

Death Stranding – 534 гривны (-68%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition – 433 гривны (-60%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 380 гривен (-60%)

Dark Souls III Deluxe Edition – 374 гривны (-75%)

Borderlands Legendary Collection – 448 гривен (-60%)

Deus Ex: Mankind Divided – 224 гривны (-85%)

The Wolf Among Us – 84 гривны (-75%)

Dead by Daylight: Special Edition – 321 гривна (-60%)

RAGE 2 – 448 гривен (-70%)

MediEvil – 374 гривны (-50%)

Far Cry New Dawn Deluxe Edition – 387 гривен (-72%)

Tropico 6 El Prez Edition – 701 гривна (-50%)

Zombie Army Trilogy – 108 гривен (-90%)

Assassin's Creed Odyssey – 419 гривен (-72%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition – 751 гривна (-70%)

Metro Exodus Gold Edition в магазине PS Store можно приобрести со скидкой в 65% / фотография с портала Metro Exodus