Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис техпідтримки Ask PlayStation в соцмережі X.

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Якою буде компенсація за масштабний збій в роботі PSN

У неділю, 9 лютого, Sony повідомила про відновлення роботи PlayStation Network після масштабного збою.

PSN відновлено. Тепер ви повинні мати можливість отримати доступ до мережних функцій без будь-яких проблем. Вибачте за незручності,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, у Sony повідомили, що всі учасники PlayStation Plus автоматично отримають бонус – додаткові п’ять днів обслуговування.

На ігровій платформі Fortnite вже підтвердили, що частина гравців уже може входити в систему та грати на PlayStation, але деякі ігрові сервіси все ще можуть залишатися недоступними.

Зауважимо, що в коментарях багато користувачі негативно сприйняли таке відшкодування. Вони вказують, що додаткові 5 днів обслуговування PlayStation Plus – "нічого". Втім, найбільше геймерів обурило те, що відшкодування видадуть лише володарям підписки Sony.