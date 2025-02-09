Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение техподдержки Ask PlayStation в соцсети X.

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Какой будет компенсация за масштабный сбой в работе PSN

В воскресенье, 9 февраля, Sony сообщила о возобновлении работы PlayStation Network после масштабного сбоя.

PSN восстановлена. Теперь вы должны иметь возможность получить доступ к сетевым функциям без каких-либо проблем. Извините за неудобства,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Sony сообщили, что все участники PlayStation Plus автоматически получат бонус – дополнительные пять дней обслуживания.

На игровой платформе Fortnite уже подтвердили, что часть игроков уже может входить в систему и играть на PlayStation, но некоторые игровые сервисы все еще могут оставаться недоступными.

Заметим, что в комментариях многие пользователи негативно восприняли такое возмещение. Они указывают, что дополнительные 5 дней обслуживания PlayStation Plus – "ничего". Впрочем, больше всего геймеров возмутило то, что возмещение выдадут лишь обладателям подписки Sony.