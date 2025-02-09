Користувачі отримають компенсацію: Sony відновила роботу PlayStation Network
- Sony відновила роботу PlayStation Network після глобального збою, що тривав майже добу.
- Користувачі отримають відшкодування за незручності.
Sony оголосила про відновлення роботи PlayStation Network після глобального збою, що тривав майже добу. Компанія подякувала користувачам за терпіння та повідомила, що підписники PlayStation Plus отримають компенсацію.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис техпідтримки Ask PlayStation в соцмережі X.
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Якою буде компенсація за масштабний збій в роботі PSN
У неділю, 9 лютого, Sony повідомила про відновлення роботи PlayStation Network після масштабного збою.
PSN відновлено. Тепер ви повинні мати можливість отримати доступ до мережних функцій без будь-яких проблем. Вибачте за незручності,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, у Sony повідомили, що всі учасники PlayStation Plus автоматично отримають бонус – додаткові п’ять днів обслуговування.
На ігровій платформі Fortnite вже підтвердили, що частина гравців уже може входити в систему та грати на PlayStation, але деякі ігрові сервіси все ще можуть залишатися недоступними.
Зауважимо, що в коментарях багато користувачі негативно сприйняли таке відшкодування. Вони вказують, що додаткові 5 днів обслуговування PlayStation Plus – "нічого". Втім, найбільше геймерів обурило те, що відшкодування видадуть лише володарям підписки Sony.