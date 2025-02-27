Sony знизить ціну на гарнітуру PlayStation VR2 у березні

Компанія Sony оголосила про зниження ціни на свою гарнітуру віртуальної реальності PlayStation VR2. Починаючи з березня, пристрій коштуватиме 400 доларів у США. Зниження цін також очікується в інших регіонах.

PlayStation VR2 вийшла в лютому 2023 року за ціною 549 доларів, однак через невисокий попит Sony тимчасово припиняла її виробництво. Тепер же компанія знизить ціни на пристрій, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Нова вартість пристрою у різних країнах буде наступною:

Європа – 449,99 євро

– 449,99 євро Велика Британія – 399,99 фунтів стерлінга

– 399,99 фунтів стерлінга Японія – 66 980 єн

Sony описує зниження ціни як "фантастичну нагоду зануритися у світ PSVR2".

Попит і перспективи гарнітури

З моменту запуску у 2023 році Sony випустила понад 2 мільйони PlayStation VR2, однак продано було лише близько 1,7 мільйона одиниць. Висока початкова ціна гарнітури навіть перевищувала вартість самої консолі PlayStation 5, для якої вона була створена. Зниження ціни до 400 доларів може стимулювати продажі, зокрема серед користувачів ПК.

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Раніше Sony випустила спеціальний адаптер вартістю 60 доларів, який дозволяє використовувати PSVR2 із комп’ютерами. Крім того, згідно з останніми чутками, компанія співпрацює з Apple, щоб гарнітура доповненої реальності Apple Vision Pro підтримувала ігрові контролери від PSVR2.