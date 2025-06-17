Витік свідчить, що GTA 6 спочатку мала зовсім інший сюжет, але його відкинули, як надто похмурий

Перші версії сценарію GTA 6 істотно відрізнялися від того, що студія Rockstar зрештою вирішила втілити. Одну з ранніх історій скасували, вважаючи її надто депресивною та жорсткою для широкої аудиторії.

GTA 6 могла стати кримінальною драмою про корумпованого копа

Новий витік, що з’явився завдяки французькому журналісту Fravilys, розкрив початкову версію сюжету Grand Theft Auto 6, яку було остаточно скасовано через надмірну похмурість. У ньому йдеться про історію, яка мала зосереджуватися на трьох героях – літньому поліцейському, його наркозалежному синові та правій руці колумбійського наркобарона, повідомляє 24 Канал.

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За задумом авторів, ветеран поліції поступово втягується у світ організованої злочинності, намагаючись урятувати свого сина від загибелі. Така сюжетна лінія існувала до кінця 2016 року, поки видавці з Take-Two не відкинули її, вважаючи занадто темною і невідповідною очікуванням аудиторії GTA.

Після скасування початкової концепції сценарій кілька разів змінювали:

Однією з альтернатив була історія про праву руку наркокартелю, що прагне побудувати власну імперію.

Також розглядали історію про жінку-поліціянтку, яка інтегрується в злочинне середовище, щоб викорінити його зсередини.

Ще одна версія включала колишнього військового замість поліціянта.

Жодна з цих версій не була затверджена. Лише після тривалої розробки творці вирішили зупинитися на сюжеті з двома головними героями – Джейсоном і Люсією – в дусі Бонні та Клайда. Саме ця історія наразі й лягла в основу GTA 6, хоча за даними інших витоків, фінальна версія ще досі перебуває в активній розробці й постійно змінюється та доповнюється.