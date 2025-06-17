Витік свідчить, що GTA 6 спочатку мала зовсім інший сюжет, але його відкинули, як надто похмурий
- Початковий сюжет GTA 6, що зосереджувався на трьох героях, був скасований через надмірну похмурість та жорсткість.
- Інші версії сценарію включали історії про праву руку наркокартелю та жінку-поліціянтку, але жодна з них не була затверджена.
- Після кількох змін сценарію, остаточний варіант з двома головними героями, Джейсоном і Люсією, став основою для гри, яка все ще знаходиться в активній розробці.
Перші версії сценарію GTA 6 істотно відрізнялися від того, що студія Rockstar зрештою вирішила втілити. Одну з ранніх історій скасували, вважаючи її надто депресивною та жорсткою для широкої аудиторії.
GTA 6 могла стати кримінальною драмою про корумпованого копа
Новий витік, що з’явився завдяки французькому журналісту Fravilys, розкрив початкову версію сюжету Grand Theft Auto 6, яку було остаточно скасовано через надмірну похмурість. У ньому йдеться про історію, яка мала зосереджуватися на трьох героях – літньому поліцейському, його наркозалежному синові та правій руці колумбійського наркобарона, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Реліз GTA 6 все ще під загрозою – інсайдер шокував подробицями про розробку гри
За задумом авторів, ветеран поліції поступово втягується у світ організованої злочинності, намагаючись урятувати свого сина від загибелі. Така сюжетна лінія існувала до кінця 2016 року, поки видавці з Take-Two не відкинули її, вважаючи занадто темною і невідповідною очікуванням аудиторії GTA.
Після скасування початкової концепції сценарій кілька разів змінювали:
- Однією з альтернатив була історія про праву руку наркокартелю, що прагне побудувати власну імперію.
- Також розглядали історію про жінку-поліціянтку, яка інтегрується в злочинне середовище, щоб викорінити його зсередини.
- Ще одна версія включала колишнього військового замість поліціянта.
Жодна з цих версій не була затверджена. Лише після тривалої розробки творці вирішили зупинитися на сюжеті з двома головними героями – Джейсоном і Люсією – в дусі Бонні та Клайда. Саме ця історія наразі й лягла в основу GTA 6, хоча за даними інших витоків, фінальна версія ще досі перебуває в активній розробці й постійно змінюється та доповнюється.