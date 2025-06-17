GTA 6 могла стать криминальной драмой о коррумпированном копе
Новая утечка, появившаяся благодаря французскому журналисту Fravilys, раскрыла первоначальную версию сюжета Grand Theft Auto 6, которая была окончательно отменена из-за чрезмерной мрачности. В нем говорится об истории, которая должна была сосредотачиваться на трех героях – пожилом полицейском, его наркозависимом сыне и правой руке колумбийского наркобарона, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Релиз GTA 6 все еще под угрозой – инсайдер шокировал подробностями о разработке игры
По замыслу авторов, ветеран полиции постепенно втягивается в мир организованной преступности, пытаясь спасти своего сына от гибели. Такая сюжетная линия существовала до конца 2016 года, пока издатели из Take-Two не отвергли ее, посчитав слишком темной и несоответствующей ожиданиям аудитории GTA.
После отмены первоначальной концепции сценарий несколько раз меняли:
- Одной из альтернатив была история о правой руке наркокартеля, стремящейся построить собственную империю.
- Также рассматривали историю о женщине-полицейском, которая интегрируется в преступную среду, чтобы искоренить ее изнутри.
- Еще одна версия включала бывшего военного вместо полицейского.
Ни одна из этих версий не была утверждена. Лишь после длительной разработки создатели решили остановиться на сюжете с двумя главными героями – Джейсоном и Люсией – в духе Бонни и Клайда. Именно эта история сейчас и легла в основу GTA 6, хотя по данным других утечек, финальная версия до сих пор находится в активной разработке и постоянно меняется и дополняется.