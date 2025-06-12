Інсайдер під ніком GameRoll став відомим серед шанувальників Rockstar після того, як його інформація про гру кілька разів знаходила підтвердження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Не вдалося оминути виробничого пекла

Нещодавно він оприлюднив багато деталей ігрового процесу GTA 6. Серед іншого, інсайдер повідомив, що сюжет буде поділено на п'ять розділів. Нова порція інформації про гру стосується саме цього.

Зокрема, GameRoll стверджує, що другий трейлер "шістки" складається з кадрів з 1 та 3 розділів проєкту, тому геймери ще багато чого не бачили. Одначе, це якраз не те щоб гарні новини.

За даними інсайдера, останній розділ GTA 6 переживає свого роду "перезавантаження".

5 розділ у виробничому пеклі,

– заявив він.

Джерела GameRoll у Rockstar повідомляють, що 4 та 5 розділи гри досі не завершені, а з останнього й узагалі вирізали чимало всього, тому зараз команда зосереджена на тому аби майже повністю його переробити.

При цьому інсайдер не дає стовідсоткової гарантії правдивості інформації, пояснюючи, що його інформатором є "не пряме джерело", а саме хтось, хто стверджує, що є другом працівника Rockstar, який є "старшим у своєму відділі".

Так чи інакше, поки що реліз GTA 6 все ще заплановано на 26 травня 2026 року і сподіваємось, що його не очікуватиме ще одне перенесення.