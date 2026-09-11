Актор з RDR 2 розповів як використав власні хвороби на користь озвучки гри

Роджер Кларк, який подарував голос і рухи Артуру Моргану з Red Dead Redemption 2, поділився несподіваними подробицями роботи над грою, які додали реалізму його виконанню ролі.

Виявляється, неймовірно переконливий і важкий кашель смертельно хворого головного героя вестерну від Rockstar був справжнім, адже актор записував репліки під час реальних хвороб, інформує ютубер Cade Onder.

Як застуда допомогла реалізму Red Dead Redemption 2

У сюжеті гри, Артур Морган заражається туберкульозом і погіршення його стану стає однією з найемоційніших частин історії.

Блискуче передати депресивний настрій та хворобу протагоніста зумів актор Роджер Кларк, який багато років потому врешті розкрив секрет реалістичності кашлю свого героя в розмові з ютубером Cade Onder.

Повне відео: перегляньте ролик

Знімальний процес тривав протягом 5 років, і за цей час актор неодноразово підхоплював побутові вірусні інфекції. У ці моменти, замість того щоб залишатися вдома та відлежуватися в ліжку, Роджер Кларк одразу їхав до студії, щоб використати свій хворобливий стан для озвучення.

Розробники радо підхоплювали таку ініціативу та дбайливо фіксували справжній хрипкий кашель із мокротинням.

За 5 років я чимало разів застуджувався, тому ми отримали багатсько дійсно справжніх аудіоданих,

– прокоментував виконавець ролі Артура Моргана Роджер Кларк.

Цікаво, що розробники з Rockstar Games спочатку планували завершити фільмування матеріалів за 3 роки, як це було під час створення GTA 5, однак проєкт розтягнувся на 5 років, що створило додаткові виклики для акторського складу.

Попри всі складнощі та виснажливу працю, відданість актора перетворила Артура Моргана на одного з найулюбленіших персонажів у історії відеоігор.

За свою роботу Роджер Кларк здобув нагороду за найкращу акторську гру на премії The Game Awards, а гравці досі захоплюються неймовірною деталізацією вестерну та подібними історіями.