В Україні проведуть відразу два масштабні турніри з Counter-Strike 2: що обіцяють переможцям

Для шанувальників CS2 є вельми хороші новини: в Україні пройдуть два турніри, організовані різними кіберспортивними компаніями та партнерами. Кожен запропонує грошові призи.

Real Game Cup 2024

Перший турнір, підтримуваний компанією Lenovo задля реклами її ноутбуків, допускає до змагань виключно громадян України. Матчі пройдуть онлайн, а участь – повністю безплатна для всіх учасників.

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Real Game Cup 2024 проходитиме в три етапи на платформі FaceIT, де учасникам потрібно заповнювати реєстраційну форму й додати свою команду до кваліфікацій:

Стадія відкритих кваліфікацій. 4 кваліфікації онлайн у форматі Double Elimination BO1 і фінал у форматі BO3. В наступну стадію проходить по 1 команді з кожної кваліфікації.

Стадія Play-off. Турнір на 8 команд (4 запрошені і 4 з кваліфікацій) в форматі Single Elimination BO3. У наступну стадію проходить 4 команди.

Стадія фіналів: два півфінали і суперфінал.

Що отримають переможці:

1 місце – 100 000 гривень .

. 2 місце – 50 000 гривень.

3 місце – 15 000 гривень.

4 місце – 15 000 гривень.

5 місце – 5 000 гривень.

6 місце – 5 000 гривень.

7 місце – 5 000 гривень.

8 місце – 5 000 гривень.

Кваліфікації проходитимуть 31 серпня, а також 1, 7 і 8 вересня. Чвертьфінали Real Game Cup 2024 очікуються 19 вересня, а півфінали і фінал – 15 вересня 2024 року. Початок кваліфікацій о 12:00. Команди можуть брати участь у будь-якій кількості кваліфікацій, поки не виграють одну з них.

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AUTUMN CUP 2024

Цей турнір від Republic of Gamers, що має схожу мету й практично аналогічні умови, пройде з дещо меншим призовим фондом, однак обіцяє бути не менш цікавим. Турніри ROG CUP уже багато років поспіль проводяться в Україні.

Як і в попередньому випадку, взяти участь у кваліфікаціях на турнір можуть лише громадяни України. Матчі пройдуть онлайн на платформі FaceIT, участь не вимагає жодної оплати.

Очікуються такі етапи:

Стадія відкритих кваліфікацій. 4 кваліфікації онлайн у форматі Double Elimination BO1 і фінал у форматі BO3. В наступну стадію проходить по 1 команді з кожної кваліфікації.

Стадія Play-off. Турнір на 8 команд (4 запрошені і 4 з кваліфікацій) в форматі Single Elimination BO3. У наступну стадію проходить 4 команди.

Стадія фіналів: два півфінали і суперфінал.

Що отримають переможці:

1 місце – 80 000 гривень .

. 2 місце – 40 000 гривень.

3 місце – 10 000 гривень.

4 місце – 10 000 гривень.

5 місце – 2 500 гривень.

6 місце – 2 500 гривень.

7 місце – 2 500 гривень.

8 місце – 2 500 гривень.

Чотири етапи кваліфікацій почнуться вже післязавтра – 24 і 25 серпня, а також 21 і 22 вересня. Чвертьфінали ROG AUTUMN CUP 2024 – 28 вересня, а півфінали і фінал очікуються 29 вересня.

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