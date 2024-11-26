Нова механіка з GTA 6 виведе реалізм в іграх на небачений рівень

Опис профілю одного з розробників Grand Theft Auto 6 на LinkedIn розсекретив інформацію про те, які інновації очікуватимуть геймерів в майбутньому проєкті Rockstar.

Попри те, що Rockstar продовжує грати в мовчанку з фанатами відомої серії, в мережі з'явилася нова інформація про майбутній проєкт, яку уважні геймери знайшли у профілі розробника Раяна Вудса, одного з провідних програмістів GTA 6, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Реалізм GTA 6 вражатиме завдяки новій механіці

Згідно з профілем Вудса, під час створення нової частини GTA він здебільшого керував дизайном, розробкою та оптимізацією ігрового рушія RAGE.

Очолював зусилля з профілювання та оптимізації продуктивності, розсуваючи межі візуалізації та обробки в реальному часі, щоб підтримувати безперебійну роботу на багатьох платформах, включаючи консолі наступного покоління та ПК,

– йдеться в описі профілю.

Саме це речення стало одним з перших офіційних підтверджень того, що GTA 6 таки з'явиться на ПК. Одначе, найцікавішим є не воно.

Серед іншого на сторінці Вудса у LinkedIn згадується, що оновлений RAGE містить технології, які підвищать реалістичність гри. Зокрема, мова про процедурну генерацію об'єктів та ігрового середовища.

Це опосередковано підтверджує чутки, що зринали у мережі раніше, коли Rockstar патентували цю технологію.

Тоді геймери з'ясували, що гра, ймовірно, зможе "процедурно генерувати інтер'єри, які змінюватимуться залежно від типу будівлі, в яку потрапляє гравець".

Наразі невідомо як саме використають цю механіку Rockstar, але те що завдяки їй GTA 6 виведе реалізм в іграх на новий рівень – це точно.